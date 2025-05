Gustavo Adrianzén: Vladimir Cerrón le da la espalda y posibilita que haya 66 votos para censurarlo

La suerte del primer ministro Gustavo Adrianzén podría quedar sellada este miércoles 14 de mayo, cuando el Congreso debata y vote las mociones de censura presentadas en su contra. La clave podría estar en el reciente apoyo en bloque que se ha pronunciado a favor de dicho pedido: Perú Libre, la bancada que lidera Vladimir Cerrón, ha decidido apoyar en conjunto la salida del jefe de la PCM.

Con 58 congresistas que ya firmaron una o más mociones, el respaldo completo de Perú Libre —que suma nueve votos más, luego de las firmas de Flavio Cruz e Isaac Mita— sería suficiente para alcanzar los 66 votos necesarios para aprobar la censura. “Hemos debatido y sustentado abiertamente nuestra posición. La bancada de Perú Libre está a favor de la censura del señor Adrianzén”, confirmó la parlamentaria Kelly Portalatino.

Perú Libre a favor de la censura contra Gustavo Adrianzén

Aunque se cuestionó que el grupo parlamentario liderado por Vladimir Cerrón podría cambiar su voto o retroceder en su decisión horas antes del debate, Portalatino aseguró que han sido conscientes que no se puede continuar con la inseguridad que afecta a todo el país. "Nosotros en bloque vamos a votar y está decidido censurar al Adrianzén", afirmó.

La decisión llega en medio de una creciente presión ciudadana por el aumento de la criminalidad. El mismo día de la votación está convocado un paro nacional, lo que añade más tensión al contexto político. Un escenario similar se vivió con la censura al exministro del Interior, Juan José Santiváñez, también cuestionado por su inacción ante la creciente inseguridad.

En marzo, el Congreso lo censuró el mismo día en que se realizó una marcha nacional en rechazo a la violencia, convocada tras el asesinato del cantante Paul Flores, vocalista de Armonía 10. En el caso de Gustavo Adrianzén, las mociones de censura surgen tras el asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz.

"Si todos los integrantes de las bancadas que han respaldado el pedido, votan. Sí, tendríamos los votos. Pero esperemos el miércoles", señaló Ruth Luque, del Bloque Democrático, grupo que también ha firmado en bloque la moción de censura. No obstante, Luis Aragón, de Acción Popular, fue más tajante con su postura respecto a Adrianzén.

"La bancada tomó una decisión y fue la segunda en presentar la moción de censura. (...) No estamos seguros si se alcancen los votos o no, pero (...) lo más importante hubiera sido - y aún está a tiempo- que el señor primer ministro pueda dar un paso al costado. Creo que sería lo más importante para evitar un costo político el día miércoles", acotó Aragón.

Otra bancada que votaría en bloque a favor de la censura es Renovación Popular, impulsadora de una de las mociones que cuenta con 34 firmas hasta el momento.

3 bancadas no han firmado ninguna de las 4 mociones

Aunque no todas las bancadas han cerrado una postura oficial. En Avanza País, por ejemplo, congresistas como Adriana Tudela adelantó a los medios que, si bien como bancada no tienen una posición unitaria, si hay integrantes - incluyendo ella que no ha firmado ninguna de las cuatro mociones- que están a favor de una censura debido a la responsabilidad política que tiene Adrianzén sobre el tema de la inseguridad.

Es decir, habría votos a favor que no se visualizan en las mociones a modo de firmas. En contraste, Fuerza Popular, APP y Somos Perú aún no han definido una posición y - en bloque- ninguno de sus integrantes ha firmado al menos una moción. El vocero de APP, Alejandro Soto, señaló para La República que su bancada no se ha reunido para evaluar el tema. Aunque expresó, a título personal, que su posición "es no a la censura del premier".

Si la votación se alinea con las firmas y los anuncios de apoyo, Gustavo Adrianzén podría ser censurado por el Congreso en medio de la creciente crisis de seguridad ciudadana y los cuestionamientos a la gestión del gabinete de Dina Boluarte. De concretarse la censura, el primer ministro tendrá un plazo de 72 horas para presentar su renuncia, y la presidenta deberá designar un nuevo titular de la PCM que deberá pedir y (en el mejor de los casos) conseguir la confianza del Parlamento.

Moción de censura a Adrianzén: así firmaron las bancadas