Padre de minero asesinado en Pataz envía mensaje a Dina Boluarte: "Haga algo, no esté peleando por su sueldo, haga justicia"

La impotencia de un padre. Desde el distrito de La Victoria, Chicayo, Jhon, papá de los hermanos Jhon y Franklin Facundo Inga, dos de los trece mineros secuestrados y asesinados mientras trabajan en Pataz, alzó su voz de protesta mientras se llevaba a cabo el velorio de sus dos hijos.

En una breve entrevista para Emmanuel Moreno, periodista de La República, Jhon criticó a la presidenta Dina Boluarte debido a su deficiente gestión en la lucha contra la inseguridad ciudadana y la instó a dejar de lado su interés por el aumento de sueldo y le pidió que haga justicia.

"Acá, por favor, que hagan justicia, que esas minas ya están tiempos ahí, hay muertes, ya que se acabe todo esto ya. La señora presidenta, que haga algo, que no esté pensando peleando por su sueldo, que suba (a Pataz) que se deje de huev&%$as, eso es lo que haga, que haga justicia. (...) Por favor, señora presidenta, haga algo, ya hay muchas muertes por Trujillo, por Lima, no siga pensando en su sueldo, usted se acuerda que dijo que con 10 soles come la gente, entonces usted quiere comer con 30,000 soles mucho ya", exclamó.

En otro momento, Jhon Facundo consideró que el Gobierno dejó escapar a alias "Cuchillo", uno de los presuntos responsables del asesinato de los trece mineros en Pataz. En esa misma línea, pidió que no se cometa ningún acto de corrupción cuando se detengan a los supuestos criminales.

"Claro, claro, debe saber algo, lo dejan escapar para que quede en nada, para que no hable. Justicia. Ojalá, los fiscales el día, de repente, que lo agarren a esa gente, que no corra plata, paguen y queden nada, porque hay fiscales buenos, policías buenos y hay corruptos también, eso es lo que me preocupa", aseveró.

Pataz: padre recuerda a sus dos hijos

Por otro lado, el padre de los dos trabajadores de seguridad, que fueron víctimas de la criminalidad, recordó la última vez que uno de sus dos hijos lo llamó para contarle las últimas novedades y lo que ocurría en la mina La Poderosa.

"Mi hijito me llamó un día, me dice "Papá, mi hermano está adentro en el túnel, de repente, hay cualquier movimiento, cualquier cosa yo tengo que bajar a apoyarlo". "Está bien, hijo, es tu hermano, tienes que apoyarlo", narró. En esa misma línea, detalló sus trayectorias: "Han sido de agarre, uno ha servido en el VRAEM dos años y medio y otro en la FA, les gustaba hacer sus cursos de guardaespaldas siempre les ha gustado pagar aparte hacer sus cursos, los muchachos han estado bien preparados, así fue su destino lo agarraron capaz de descuidados y si no los vendieron", acotó a su historia.

"Sí, se fue a trabajar mi hijito, ahí un año está trabajando John y a su hermanito lo jala para allá y me dice "Papá, voy a trabajar allá porque a nosotros nos apoyaba, a su mamá, a mí, me dice: 'Papá, voy a trabajar allá para pagar mi solarcito, para apoyarte también después, ya después de mayo te doy una plata para que trabajes y no fue así. Tengo el orgullo que han muerto trabajando mis cholos, trabajando", dijo.

PUEDES VER: Alfonso López Chau renuncia oficialmente al rectorado de la UNI para iniciar su campaña con Ahora Nación