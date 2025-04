José Domingo Pérez: "La actuación de Delia Espinoza ha permitido que Fernández Jerí responda a una agenda política"

En una entrevista para La República, José Domingo Pérez responsabilizó a la fiscal de la Nación por la crisis en el Ministerio Público. Señaló que había expectativa por la llegada de Delia Espinoza, pero su actuación deja mucho que desear. Menciona que esta campaña contra él es una respuesta de Fernández Jerí por los audios revelados con el abogado de Fuerza Popular, que evidencian un complot para sacarlo del caso Cócteles. Adelantó, además, que apelará a la decisión de la ANC con una medida cautelar.

— Considera que hay una venganza política y por qué en este momento

Mire, yo no voy a calificar si esto es una venganza política, pero queda claro que esta es una reacción de quienes han sido investigados y acusados (Keiko Fujimori y Fuerza Popular). Yo tenía pendiente no solamente los juicios que ya van a concluir, sino encargos puntuales. El primero es en relación con el procedimiento de ilegalidad del partido político Fuerza Popular por conducta antidemocrática, así como la acusación a lo que el TC había establecido en el caso Cócteles. (…) Esperemos que quien me suceda en la función, en el cargo, lo haga. Pero queda claro que es una reacción a partir de lo que se conoce (audios), que hay un pacto en el cual interviene Fernández Jerí como jefe de la ANC, en donde se compromete a hacer las acciones para sacarme del caso Cócteles.

— En el desarrollo del caso para sancionarlo lo consideran como perjudicado y por eso se pierde la objetividad

No, no existe ningún antecedente. Incluso, esta sentencia del TC establece una figura que, por lo menos para el delito de obstrucción a la justicia, no existía: el perjudicado del delito. El perjudicado viene a ser el Estado, que es el Ministerio Público que lo represento. El TC me da esta categoría de perjudicado del delito, pero a partir de septiembre del año pasado dejé el caso que involucraba al abogado Arsenio Oré. Sin embargo, la ANC decide de oficio abrir una investigación y determinar que yo me había abocado indebidamente (…) Por lo tanto, es bastante arbitraria la decisión que se ha adoptado y que ahora resultó perjudicado por la investigación del señor Fernández Jerí y del caso Cócteles.

— Apelará a esta medida talvez con una medida cautelar

Debo apelar (medida cautelar) y recurrir a la vía judicial a través de los procesos constitucionales. Pero, me queda claro que el propósito emprendido es mi destitución del cargo y lograr el apartamiento definitivo. Toda esta campaña de demolición que hemos sufrido fiscales como Rafael Vela y yo tiene como objetivo sacarnos de la institución.

— ¿Ya sabe quién lo va a reemplazar?

No tengo conocimiento de quién me vaya a reemplazar; por eso, el señor fiscal Rafael Vela tiene una responsabilidad, pero la decisión la toma la señora fiscal de la Nación.

— ¿Cómo queda el caso cócteles? En este período de 6 meses debe reiniciar el control de acusación.

Si seguimos lo que ha establecido el juzgado constitucional, tenemos cinco días para formular la acusación. En ese escenario, es imposible que un nuevo fiscal se empape de miles y miles de documentos y pruebas que hay en el expediente. Es una tarea bastante compleja, sin olvidar que cualquier fiscal que está en el caso Cócteles o en algún caso emblemático es objeto de una crítica y de una demolición (..) Las pruebas están ahí, no han sido anuladas y tendrán que ofrecerse nuevamente, como estuvo en el juicio inicial.

— En el caso cócteles, ¿han previsto o es posible recurrir en casación a la corte suprema?

Sí, es lo que me habían comunicado: van a recurrir a la Corte Suprema vía casación. ¿Por qué? Porque no hay un antecedente en el que jueces del juicio hayan anulado un juzgamiento en aplicación extensiva de un fallo del Tribunal Constitucional.

-¿Qué pasará con los demás juicios? Está el caso Metro de Lima, donde se investiga también el soborno.

Bueno, en el caso del Metro de Lima, casualmente habíamos ingresado al examen de los acusados (…) Esto debe concluir, a más tardar, en dos semanas. No voy a poder estar, pero ese es el caso inmediato que debe concluir de los que estoy dejando.

— A partir de esta posible vulneración ¿Qué espera de la fiscal de la Nación?

Que investigue que, si le entregan una evidencia de un sujeto que ella esté investigando, no la rechace; que tome las medidas que hubieran sido necesarias precisamente para que ese investigado dejara esta conducta de perjudicar a los fiscales en la institución (audio de Jerí Fernández). Esperemos que pueda remediar su actuación y, como ya se tiene conocimiento, existe ese audio que involucra a Fernández.

— ¿Cree que hay una posible omisión de funciones por parte de la Fiscalía de la Nación?

Yo he denunciado a la persona de confianza de ella, el fiscal adjunto Marcial Paucar, por rehusamiento ilegal de funciones y encubrimiento real. Serán las investigaciones las que determinen si la señora fiscal de la Nación tenía conocimiento de que su persona de confianza estaba rehusando recibir tan importante investigación que comprometía a Fernández Jerí.

— ¿Es posible que haya un lavado de manos de la fiscal de la Nación?

Lo que yo creo es que se ha permitido que Fernández Jerí actúe de manera impune en la institución. Muestra de ello es el caso de Marita Barreto; en este caso me toca a mí. Seguramente mañana será Rafael Vela. Es decir, la actuación de la fiscal de la Nación ha permitido que Fernández responda a una agenda política para afectar a la institución.

— ¿Qué papel juega ahora la fiscal de la Nación?

Se tenía una expectativa de que esto iba a cambiar, pero la señora Delia Espinoza, en lugar de abrir la institución y permitir, lo que hizo fue silenciar a los fiscales y monopolizar la vocería del Ministerio Público en ella y en otra persona (..) La causante de la crisis institucional que se vive en el Ministerio Público es Delia Espinosa.

— ¿Quiénes más manejan los hilos del Ministerio Público?

Uno de ellos es este fiscal que he denunciado, el señor Marcial Paucar; es una persona de su confianza. (..) La persona que quería entregar este audio no solo ha ido a la oficina de Paucar, sino que, al verse rechazada en dicha oficina, ha ido a otras oficinas que podrían haber tomado conocimiento e informar inmediatamente a la Fiscalía de la Nación.

— ¿Sabía usted que durante el proceso de elección de Fernández el JNJ escuchó el testimonio de una ciudadana que lo acusó de cobrarle una coima?

No solo eso, hay varios cuestionamientos. Este es un mensaje para todos los fiscales de la ANC que están subyugándose a las indicaciones delictivas del señor Fernández Jerí. Queda claro que no es la autoridad más adecuada ni la más idónea. Bueno, ¿de quién es la posibilidad de que esto se pueda revertir? Con JNJ tenía entendido que tenía un proceso disciplinario, pero con la Fiscalía de la Nación tenía un proceso penal. Así como actuó Delia Espinoza con Patricia Benavides, esa misma respuesta debió tener con el señor Fernández, pero lamentablemente no lo tuvo. Permitió que hiciera acciones inadecuadas, incorrectas e ilegales, y los resultados están ahí. Fuera la fiscal Marita Barreto, fuera yo, y seguramente mañana estará fuera el fiscal Rafael Vela.

— ¿Sabía que cuando La República publicó la grabación entre Fernández y Salas estos dijeron que no se conocían?

Dijeron que no se conocían. Entiendo que ya están actuando en la condición de investigados. Un investigado puede no hablar, puede mentir, puede decir situaciones que, en resguardo de sus intereses.

— ¿Cómo se llamaría una posible película?

Miren, no podría indicarte lo que estamos sufriendo distintos fiscales. Acá hay un complot para perjudicar a fiscales que han investigado la corrupción en el poder.

— ¿Qué es lo que viene para Domingo Pérez?

Bueno, trato de defenderme. No solamente tengo esta causa disciplinaria; me han abierto un número de procesos penales, lo que yo llamo y se conoce en estándares internacionales como la criminalización de la función.