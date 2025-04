Chincha en 'Del hecho al dicho' se refirió a la reciente decisión de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, que suspendió de manera provisional a José Domingo Pérez de su labor como fiscal por un plazo de seis meses. Esto por presuntas infracciones administrativas que habría cometido el magistrado contra el abogado Arsenio Oré Guardia, quien fue investigado por presunta obstrucción a la justicia en el ‘caso Cócteles’, nombre con el que se denomina a la investigación de supuestos aportes irregulares en las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016.

"Los sueños húmedos de los fujimoristas se han hecho realidad. Y la verdad sea dicha que cuando un fiscal es retirado de un caso es bien complicado que el nuevo fiscal se ponga al día, empaparse, y el caso Cócteles que tiene como 1000 testigos, 2000 procesados, es una locura, es que es un caso complejo. Lo ha suspendido Juan Antonio Fernández Jerí, y hace varias semanas se conoció de la existencia de un audio en el que dialogan Fernández con un representante de Fuerza Popular, Christian Salas, y básicamente le pide Salas a Fernández es que lo saque a Domingo Pérez. Y qué curioso, le cortaron la cabeza y Fernández pedía "apoyo" con la frase "yo no puedo remar solo", sostuvo.

Inhabilitación de Martín Vizcarra: ya no militará en ningún partido

Asimismo, Chincha habló sobre el expresidente Martín Vizcarra, quien ya no podrá postular a las Elecciones 2026 porque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ejecutó la disposición del Congreso de inhabilitarlo de la función pública por 10 años. Y eso no es todo, de acuerdo con el abogado especialista en derecho electoral José Naupari, tras la acción del JNE, Vizcarra Cornejo no podrá ni siquiera militar en un partido político.

"Creo que no te pueden inhabilitar de afiliarte a un partido político, pero Vizcarra hace un par de días a través de sus redes sociales hizo un anuncio de lo que le habían impuesto y ahora seguirá el mismo camino que siguió el hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro. Petro fue inhabilitado de participar en cualquier carrera electoral y es interesante porque en el 2022 le dieron la razón a Petro porque demostró que las razones disciplinarias eran opuestas al derecho inconstitucional", señaló.