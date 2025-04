Dina Boluarte advierte sanciones a clubes de fútbol: "Las barras bravas generan caos, no son hinchas, son delincuentes"

La presidenta Dina Boluarte advirtió a los clubes de fútbol que evaluará sancionarlos si persiste la violencia de las "barras bravas" en los estadios y en las calles luego de disputarse un partido. La mandataria —quien hasta ahora no ha logrado brindar una solución a la ola de criminalidad en el Perú que va dejando 583 asesinatos en el año, según cifras de Sinadef— dio este anuncio después de realizarse el clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, disputado en el recinto deportivo Alejandro Villanueva 'Matute', el último sábado 5 de abril.

Durante su intervención en el 'Cuarto de guerra' del lunes 7 de abril, la jefa de Estado acusó, sin presentar prueba alguna, a los clubes de aprovechar políticamente “con ideología anarquista” estos enfrentamientos entre hinchas de fútbol.

"Los clubes de fútbol no pueden seguir mirando a otro lado, no pueden ser cómplices pasivos de esta violencia. Vamos a iniciar las acciones necesarias para determinar responsabilidades civiles y, si es necesario, sancionar a los clubes que no cumplan con su deber con la sociedad. Basta de más violencia en los estadios y en las calles, de quererse subir al carro político con ideología anarquista desfasada en el tiempo y seguir llevando las narrativas falsas en contra de la tranquilidad de las familiar y de la patria", enfatizó.

En lo que va del 2025, la jefa de Estado no ha logrado ofrecer una solución frente a la creciente ola de delincuencia, inseguridad ciudadana, extorsión y sicariato. El lunes 7 de abril, mientras la mandataria anunciaba nuevas medidas, se desarrollaba un paro de transportistas en Lima, donde choferes y cobradores exigieron al Gobierno mayor seguridad para ellos y sus familias.

Dina Boluarte envía mensaje a las barras bravas

En otro momento, la presidenta recalcó que perseguirá y sancionará a los delincuentes que, disfrazados de hinchas, provocan caos en la ciudad, destruyen la propiedad privada y, en el peor de los casos, arrebatan la vida de los peruanos.

Asimismo, afirmó que la violencia de las barras bravas se oculta bajo la imagen de “pasión futbolística”, y atribuyó a los clubes de fútbol la responsabilidad por los actos violentos ocurridos en los alrededores de los estadios donde se disputan partidos de fútbol.

"Hay sectores mezquinos que prefieren cerrar los ojos, alimentar el miedo, antes que sumar fuerzas; no buscan soluciones, buscan caos; no buscan justicia, buscan rédito político, mezquinamente utilizan la situación delicada en el tema de la criminalidad del país, eso es mezquino, es traición a la patria (…) Hay un frente que hoy nos duele: la violencia disfrazada de pasión futbolística, lo decimos con claridad: las barras bravas que generan caos, que destruyen, que matan, no son hinchas, son delincuentes, a los delincuentes se les persigue y se les castiga", comentó..