Crisis de seguridad en Lima: 80% de motos para patrullaje están guardadas, según Contraloría

Contraloría informó que motos de patrullaje no cumplen con el kilometraje diario prometido por los alcaldes. Foto: Composición/LR

Contraloría informó que motos de patrullaje no cumplen con el kilometraje diario prometido por los alcaldes. Foto: Composición/LR

Pese al aumento de la criminalidad en el Perú, que ha registrado 583 asesinatos en lo que va del año —según cifras del Sinadef—, diversas municipalidades de Lima —Los Olivos, Surquillo, San Miguel y La Victoria— no utilizaron las motos asignadas para el patrullaje, con el fin de combatir la inseguridad ciudadana. La Contraloría advirtió que el 80% de estos vehículos permanece guardado y cubierto de polvo en almacenes, según reveló el dominical Punto final

De acuerdo con el reportaje, en el caso del distrito de Los Olivos, la municipalidad recibió 50 motos en julio del 2024 de la marca Honda para la vigilancia de la ciudad y se comprometió a que recorran 86 kilómetros por día. Sin embargo, el municipio no cumplió con lo prometido. "En base a lo desarrollado, se advierte que al mes de diciembre del 2024, el 30% de las cincuenta motocicletas entregadas a la Municipalidad Distrital de Los Olivos, no vienen cumpliendo con la cantidad de kilómetros mínimos a recorrer, situación que no ha sido advertida por la MML", se lee en el informe de la Contraloría.

De igual manera sucedió en el distrito de Surquillo. La Contraloría reportó que las 20 motocicletas entregadas para combatir la criminalidad y perseguir el crimen, no cumplen con la cantidad de kilómetros recorridos diarios a los que se comprometió su alcalde.

Por otro lado, en San Miguel, el gerente de seguridad del distrito aseguró que las motos no pueden salir a patrullar porque fueron "chocadas" mientras perseguían a los delincuentes. "Hemos tenido 6 motocicletas siniestradas", dijo. El municipio recibió 20 motocicletas, pero no cumplen en totalidad con el kilometraje.

Otra municipalidad que no queda al margen del informe de la Contraloría es en La Victoria. Al municipio se le entregaron 100 motos para el patrullaje, sin embargo, el dominical reveló que se encuentran abandonadas en un almacén y, por ende, no cumplen con los 86 kilómetros de recorrido diario como prometió el alcalde.