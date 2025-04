La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), encabezada por el alcalde Rafael López Aliaga, pagará más de US$ 13 millones a la empresa Sea Marine Transport LLC por el servicio de desplazamiento de 93 vagones y 20 locomotoras de la compañía Caltrain. El traslado será desde Estados Unidos — en los condados de Sonoma y San José, California — al Perú.

Un detalle que no pasa por alto es que, de acuerdo con el portal de Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), la convocatoria y presentación de propuestas de manera presencial comenzó a las 8:30 a.m. y la buena pro documentada se otorgó 3 horas y media después, 11:55 a.m., en la que solo hubo un participante. Todo esto ocurrió hoy, 1 de abril del 2025.

Registro de otorgamiento de la buena pro.

Como es de conocimiento público, en noviembre del año pasado, la entidad, mediante el Acuerdo de Consejo N.° 419, autorizó a López Aliaga a suscribir la documentación correspondiente para que la capital limeña reciba la “donación” por parte de la empresa ferroviaria de estos trenes, fabricados hace 40 años, entre 1985 y 1987, y repotenciados en el año 2000. En total, el monto que desembolsará el municipio será de US$ 13.198.478,66.

El servicio, según detalla la documentación a la que tuvo acceso La República, también incluye el traslado de los repuestos, manuales e inventario de este transporte. Además, Sea Marine Transport LLC deberá encargarse del recojo, almacenaje, embalaje, gestión documental, obtención de permisos de transporte, carga y despacho portuario.

Otorgamiento de la buena pro a la empresa Sea Marine Transport LLC para el traslado de los vagones y locomotoras por US$13 millones. Foto: La República

En un momento, la Municipalidad de Lima justificó la compra de estos trenes antiguos al indicar que servirán para el transporte de los miles de ciudadanos que viven en la capital y para aliviar la congestión vehicular entre Lima Este y Lima Centro.

Es preciso resaltar que esta "donación" con 40 años de antigüedad será para el proyecto del Tren Desamparados-Chosica, el cual unirá el Cercado de Lima con Huarochirí, "lo que beneficiará a los ciudadanos de los distritos de Lurigancho-Chosica, Chaclacayo, Ate Vitarte, El Agustino y Lima".

Rafael López Aliaga defiende trenes Cartain con 40 años de antigüedad

Pese las polémicas que generó la "donación" de los trenes de la empresa ferroviaria Caltrain al Perú, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, defendió los vagones y locomotoras que vendrán al Perú desde Estados Unidos y dijo que no está trayendo "chatarra". A pesar de que cuentan con 40 años de antigüedad, al burgomaestre indicó que se encuentran funcionando y que servirá para aliviar el tráfico en la capital.

“No estoy trayendo chatarra, son trenes que, ahorita, están trabajando, son trenes que tienen aire acondicionado, que tienen acero inoxidable, tienen baños, tiene agua, tienen una calidad tipo California (...) Bastante hacen los 'gringos' con donar más de 1000 millones de dólares, porque eso vale. Si la Municipalidad de Lima lo hiciera tendría que poner los 1000 millones que no tenemos, más cuatro años de espera”, dijo en su defensa.

Firma de acuerdo por los trenes.

Municipalidad de Lima contrató consultoría para Plan Operativo de trenes Caltrain

El último 13 de febrero pasado, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) publicó la buena pro que señala como ganadora a la empresa Rail Electric Services LLC, de la ciudad de Nuevo México, Albuquerque, quien se encargará de la consultoría para la Elaboración del Plan Operativo de los trenes Caltrain por el monto de US$100.300.00.

De acuerdo con la documentación, este plan ejecutivo se encargará de desarrollar un plan operativo que facilite la gestión del proceso de importación, inspección, embalaje, transporte, descarga, traslado interno y ensamblaje de los bienes que Caltrain dona a la MML.