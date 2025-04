Alberto Otárola estaría filtrando información del celular de Dina Boluarte a la prensa

Dina Boluarte no se llevaba bien con la tecnología, lo que provocó que un grupo reducido de personas tengan la contraseña de su iPhone, según un reportaje de Panorama. Una de esas personas sería la exasistente de la presidenta Patricia Muriano y otra sería el ex primer ministro Alberto Otárola.

En una de las fotos obtenidas por el referido medio se ven anotaciones a mano con usuarios y contraseñas que serían del ICloud de Dina Boluarte y que habrían sido manejadas por contadas personas, como Muriano.

Una de esas imágenes habría llegado a los medios de comunicación a través de entregas de un contacto conocido con el alias de 'Chapulín 2' quien manejaría dos números telefónicos. Este usuario habría escogido qué material y a través de qué medio filtrar la información presidencial.

Dicho apodo es el mismo con el que Yaziré Pinedo reveló que conocían a Alberto Otárola, político con quien mantuvo una relación sentimental. Así lo dijo la joven en un testimonio a la prensa. "Yo cuando estuve en casa de la señora Karelim, no solo me amenazó Karelim López, sino ella me lo pasó al teléfono, me dijo él es mi jefe, yo vi su contacto y no estaba con el nombre de Alberto Otárola, lo tenía registrado como Chapulín y cuando me lo pasa era Otárola", dijo.

Karelim López, es una supuesta colaboradora cercana de Otárola y tuvo un papel importante en las coacciones contra Pinedo.

Yaziré Pinedo reveló que Alberto Otárola era conocido como 'Chapulín'

Vale mencionar que Otárola renunció a su cargo justamente tras las declaraciones de Yaziré Pinedo, quien lo acusó de haberle dado un puesto dentro del Estado.

"¿O sea, te obligaron a mentir? Si y todo para poder de alguna manera limpiar la imagen de mi expareja, del expremier Alberto Otárola, porque yo sí tuve una relación con él en el año 2022 y duró hasta finales de 2023, ¿tuviste más de un año de relación? Sí, ¿Cuándo era ministro de defensa? Sí, ¿Cuándo Alberto Otárola era? Premier. ", fueron las declaraciones de Yaziré Pinedo en respuesta a las preguntas realizadas por la entrevistadora.

Documentos audiovisuales, incluidos mensajes y grabaciones de llamadas, muestran interacciones personales y constantes comunicaciones entre Pinedo y Otárola. En una de estas grabaciones, el extitular del Consejo de Ministros le pide enviarle su currículo a través de Signal, lo que, según Pinedo, formaba parte de un intento por posicionarla en un empleo relacionado con la administración pública. En la misma llamada, Pinedo menciona que fue inducida a afirmar que hubo un "complot" en contra de Otárola, supuestamente orquestado por personas cercanas a este.