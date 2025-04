Congreso propone elevar bonificación a fiscales para "eliminar la desigualdad" respecto a los jueces

La congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani (Bloque Magisterial) presentó un proyecto de ley que propone otorgar una bonificación adicional mensual a los fiscales titulares del Ministerio Público con la finalidad de "eliminar la desigualdad" con respecto a los jueces titulares del Poder Judicial y las demás escalas. Se trata del proyecto de ley N° 10722/2024-CR que beneficiaría a los miembros de la Fiscalía al recibir una bonificación mayor a los S/9.000 mensualmente.

La parlamentaria sustentó su iniciativa legislativa al señalar que, tanto jueces y fiscales, "tienen las mismas prerrogativas". La propuesta de Ugarte también alcanza a los fiscales superiores, adjuntos supremos, provinciales, adjuntos superiores y adjuntos provinciales para que reciban este aumento.

PUEDES VER: López Aliaga gasta S/119 mllns por caso peajes sin obtener resultados óptimos

"La presente ley tiene por objeto otorgar bonificación adicional mensual a los fiscales titulares del Ministerio Público, tanto fiscales superiores, fiscales adjuntos supremos, fiscales provinciales, fiscales adjuntos superiores y adjuntos provinciales. (…) La presente ley tiene por finalidad eliminar la desigualdad en los ingresos por concepto de bonificación que perciben los fiscales titulares del Ministerio Público respecto a los jueces titulares del Poder Judicial", se lee en el documento.

Proyecto de ley presentado por la congresista de Bloque Magisterial, Jhakeline Katy Ugarte.

Congreso: fiscales recibirían bonificación adicional por más de S/9.000

De acuerdo con la iniciativa legislativa de la congresista Jhakeline Ugarte, los fiscales superiores y adjuntos supremos recibirían una bonificación del 80% del valor de 4.5 Unidades de Ingreso del Sector Público (UISP). Es decir, percibirían un monto equivalente S/9.359,83 adicional.

Por otro lado, la propuesta de la integrante de la bancada de Bloque Magisterial también establece que los fiscales provinciales y sus adjuntos superiores reciban una bonificación adicional que corresponde al 62% de la UISP; monto correspondiente a S/7.254, mientras que por el lado de los adjuntos provinciales obtendrían un bono equivalente al 40% de dicha cantidad, S/4.680.

PUEDES VER: Vladimir Cerrón, el prófugo fundador de Perú Libre que se aferra a la posibilidad de ser presidente

Asimismo, el documento al que tuvo acceso este diario indica que la bonificación mensual adicional no se considera como parte de un pago remunerativo, no está sujeta a cargas sociales, no tiene carácter pensionable y no se incluye entre los beneficios laborales. Tampoco se utiliza como base para el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) ni para ninguna otra bonificación, asignación o entrega.