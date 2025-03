Alex Paredes: el militante de Somos Perú que permitió el blindaje político de José Jerí y otros congresistas

La historia política de Alex Paredes en los últimos años resulta llamativa. Durante su tiempo en el poder, Paredes ha ocupado una curul gracias a la invitación realizada por Perú Libre. Desde su postulación por el partido liderado por Vladimir Cerrón en representación de Arequipa hasta el día de hoy, ha pasado por dos cambios marcadamente distintos: en el Congreso, tras el cisma ocurrido en el partido del lápiz, pasó a representar a la Bancada Magisterial; sin embargo, fuera del Poder Legislativo, ha mostrado fidelidad política a otro partido, Somos Perú, una formación con representación minoritaria en el Congreso –con cuatro militantes ocupando escaños–, pero no menos importante.

Asimismo, Paredes ocupa el cargo de presidente de la Comisión de Ética del Parlamento, y es en esta comisión donde se encuentra estancado el caso de José Jerí, congresista acusado de abuso sexual. Lejos de iniciar una investigación contra Jerí, la comisión presidida por él decidió no continuar la pesquisa. Este hecho se suma a una acusación unánime, pues se le imputa proteger a distintos compañeros desde su posición en la Comisión de Ética. De hecho, al repasar su historial en el Congreso, el manejo del caso de Jerí no fue el único que siguió esta línea.

Alex Paredes: los congresistas blindados por el militante de Somos Perú

Antes de ocupar un puesto en la Comisión de Ética, el congresista ya era conocido por su tendencia a rechazar la imposición de sanciones a sus colegas. Hasta ese momento, había votado en contra cuando se planteó disciplinar a otros parlamentarios; en contraste, en determinadas ocasiones optó por respaldar el archivo de denuncias contra algunos de sus pares.

Durante 2023, su actuación destacó en momentos clave de la comisión. El 4 de diciembre se discutió un informe que recomendaba amonestar públicamente a la congresista Digna Calle (Podemos Perú) por abusar de las solicitudes de licencia para viajar a Estados Unidos; Paredes fue uno de los legisladores que se opuso a la medida, pese a que la propuesta fue aprobada. Dos semanas después, en casos relacionados con un presunto espionaje y beneficios indebidos, apoyó la decisión de archivar las denuncias presentadas contra los parlamentarios Luis Cordero Jon Tay (Somos Perú) y Alejandro Soto (Alianza para el Progreso).

En el transcurso de 2024, su postura se mantuvo consistente. El 25 de marzo respaldó el dictamen que declaró infundada la denuncia contra Paul Gutiérrez, acusado de promover un proyecto de ley que le beneficiaría en el pago de la pensión alimenticia. Posteriormente, en abril, se opuso a la reducción de la sanción impuesta a Edgar Tello (Podemos Perú) y votó en contra de amonestar a Rosselli Amuruz (Avanza País) y de sancionar a José Arriola (Podemos Perú) en diversos casos.

Ya como presidente de la Comisión de Ética, Paredes justificó la falta de quórum para abordar el caso de los congresistas "mochasueldos", asegurando que era probable que los ausentes estuvieran participando en la Comisión de Presupuesto, donde se discuten temas de gran interés y se reflejan preocupaciones de sus superiores.

"Yo asumo que deben estar en otra comisión; se supone que ellos tienen que presentar la justificación a lo largo del día. Si no hay documentos, se considera inasistencia y eso se reporta para los procedimientos de ley, lo que implica un descuento", declaró en ese momento.

El tema se volvió a tratar tiempo después, sin que María Agüero, congresista de Perú Libre, antigua bancada de Paredes; fuera considerada en el informe final.

Todos estos antecedentes se vinculan con el caso más llamativo: el blindaje de Paredes a Jerí. El parlamentario de la Bancada Magisterial aseguró que no se activarán facultades indagatorias para recabar pruebas contra Jerí, sino que se esperará a contar con un informe del Ministerio Público que permita fundamentar una propuesta adecuada. Paredes enfatizó que, sin el respaldo de los medios probatorios de la Fiscalía, no se podrían tomar medidas, ya que los hechos denunciados ocurrieron fuera del recinto del Congreso y en días no laborables.

Paredes responde: "Voto en función a los informes que me dan"

La República pudo conversar con el congresista sobre este tema. Según Paredes, no existe un conflicto de intereses en el caso de Jerí. El congresista no negó su militancia en Somos Perú, pero aseguró que se encuentra de licencia para cumplir con sus labores parlamentarias:

"Estoy de licencia en el partido político Somos Perú. De acuerdo con el reglamento, se me permite hacerlo", declaró.

Asimismo, aseguró que no es el único responsable de archivar investigaciones en su comisión: "Yo no archivo; la Comisión de Ética, como cualquier otra, presenta un informe o dictamen que se somete a la consideración de los demás miembros. Ellos disponen de 24 horas para revisar esos documentos y, al día siguiente, en las nociones, se vota a favor. Yo voto en función de los informes que me proporcionan y de las investigaciones que realizamos con el equipo. Si vemos que no existen elementos que motiven sanciones, no tenemos motivo para votar en contra de algo. No voto en función de otros intereses", argumentó.

"La actitud de Alex Paredes no sorprende"

En conversación con La República, el politólogo Alejandro Mejía, profesor de Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), consideró que el argumento de Paredes —quien asegura que su licencia en Somos Perú es razón suficiente para evitar un posible conflicto de intereses en la comisión— no resulta convincente. Para Mejía, la reciente actuación del congresista no ha sido adecuada.

"La actitud de Alex Paredes, quien preside esta comisión, no debe sorprendernos, ya que recurrentemente trata de minimizar cualquier acusación que llega a su despacho, en lugar de actuar conforme al Código de Ética y proceder a las sanciones correspondientes. Es claro que se ve condicionado a actuar de esa manera debido al acuerdo tácito entre las bancadas que sostienen a este gobierno, cuyo objetivo es proteger a cualquier parlamentario. (...) Si bien puede estar de licencia en Somos Perú, sigue siendo afiliado y, por ende, persiste el conflicto de intereses", sostuvo.

Asimismo, indicó que este historial de actuaciones genera un perjuicio para la institución parlamentaria, ya que resta legitimidad al ejercicio de control ético sobre los congresistas: "Durante este período legislativo, la Comisión de Ética ha perdido toda credibilidad en el desempeño de sus funciones, al persistir en blindar a varios congresistas frente a diversas denuncias —como abuso sexual, casos de 'mochasueldos', entre otros—, lo que contraviene los principios éticos de la labor parlamentaria y afecta seriamente la imagen del Congreso ante la población", explicó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.