Corte Suprema absuelve a Vladimir Cerrón en caso del Aeródromo Wanka

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró fundado en parte el recurso de casación presentado por el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, y lo absolvió en el caso del Aeródromo Wanka, al considerar que no se había probado el delito de colusión simple, en el que se le había impuesto una pena de tres años y seis meses y se ordenó su captura.

Sin embargo, si impuso el pago de una reparación civil de 250 mil soles, al considerar que si hubo un perjuicio a la imagen del gobierno regional de Junín, en el contrato inconcluso para construir un aeropuerto en Huancayo. Al respecto, los jueces consideraron excesivo el monto de 800 mil soles que le habían impuesto en la Corte Superior de Justicia, en la sentencia que emitió el 6 de octubre del 2023.

Por este caso, en diciembre del 2024, el Tribunal Constitucional había cuestionado dicha sentencia al considerar que la responsabilidad penal había prescrito por el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos, el 2014. Sobre este punto, la prescripción, la Corte Suprema no se pronunció, al considerar que los delitos no se cometieron.

La sentencia de la Corte Suprema señala que la colusión simple es un delito instantáneo que se comete en el momento en que se realiza el acuerdo entre el funcionario público y el tercero con el objetivo de defraudar al Estado, un hecho que solo es posible demostrar con prueba indiciaria. Agrega que en el presente caso la única prueba que se presenta del supuesto acuerdo colusorio es la suscripción del contrato entre el gobierno regional y el consorcio, lo que no es suficiente para probar el delito.

"No se puede sostener que con la sola suscripción del contrato se pueda probar que hubo la intención de defraudar al Estado", pues no fue un proceso clandestino, aunque no se cumplieran toda el procedimiento ni se siguieran las directrices de los organismos del gobierno central desde Lima.

Tras ser condenado en Junín, desde octubre de 2023, Cerrón Rojas permanece con paradero desconocido, pues se le sumaron órdenes de prisión preventiva que lo mantienen prófugo de la justicia. La fiscalía realiza una investigación a la presidenta Dina Boluarte y el ex ministro del interior Juan José Santiváñez por supuestamente ayudarlo a mantenerse en la clandestinidad.