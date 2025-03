Dina Boluarte y la estrategia para silenciar a sus enemigos con recursos del Estado: tendría en la mira a Otárola y al exjefe de la DINI

Dina Boluarte buscaría silenciar a sus ex aliados. Foto: composición LR

Dina Boluarte buscaría silenciar a sus ex aliados. Foto: composición LR

La presidenta Dina Boluarte se encuentra en medio de acusaciones y escándalos sobre su gestión. Ahora se suma una supuesta nueva estrategia que estaría utilizando la mandataria para poder callar a sus adversarios políticos en los que se encontrarían su ex primer ministro Alberto Otárola, recordado por haber revelados la cirugía estética de la mandataria, el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Roger Arista y su exasistenta y testigo de la investigación por el caso Cofre, Patricia Muriano.

Un agente de esta entidad entregó una grabación al semanario de H13 y fuentes le habrían asegurado que la mandataria se encuentra enfocada en callar a las personas en las que confió en el pasado y se encontraría usando a la propia DINI para lograr su cometido. Según lo declarado, el plan que está siguiendo es creando expedientes contra extrabajadores para de esta manera intimidarlos y comprometerlos.

PUEDES VER: Defensoría del Pueblo retrocede en su intento de bloquear acceso a la información de la Comisión de la Verdad y Reconciliación

Para crear dichos archivos estarían usando los recursos de inteligencia como interceptación electrónica, vigilancia y aplicaciones de origen israelí que tuvieron un precio elevado para poder ser adquiridos. Cabe recalcar que en el año 2024 el presupuesto de la DINI era de 94 millones y este año aumentó - convenientemente- a 101 millones de soles.

Muriano, testigo del caso Cofre, habría sido presionada para no rendir manifestaciones ante el Ministerio Público, ella vive en Estados Unidos, Miami desde hace 2 años, por lo que habría tomado la decisión de alargar su fecha de regreso al país y Boluarte sospecharía que Otárola y el empresario Félix Rosenberg estarían sustentando la estadía de la exasistenta en el país norteamericano.

PUEDES VER: Dina Boluarte utiliza mensaje por el Día Internacional de la Mujer para victimizarse

¿Qué se escucha en el audio de H13?

En el audio de H13 se escucha a Muriano decir que Boluarte modificó su historial clínico y que por la operación el médico Mario Cabani no habría cobrado con dinero sino con otra forma de pago. "De una o de otra manera tenían que pagarle el favor al Cabani, pues. No, no le ha cobrado, pues", se oye.

Asimismo, asegura que la presidenta no necesitaba la intervención por un problema de salud, pues no era necesario, lo que da a entender que se trataba de razones meramente estéticas, algo que Boluarte negó en el pasado. Y no solo eso, se le escucha afirmar que la jefa de Estado se encargó de eliminar cualquier dato o prueba que al vincule a la operación.

“El día en que la operan la operan en referencia a las ecografías de Sanna (…) Yo le dije a ella dónde apuntaba. Cabani apuntaba en una historia, y yo le dije: ‘oye, pero ella no quiere que le hagas historia’. Y yo le dije a Dina: ‘oye, te están haciendo historia’. Y entonces a la hora del alta le dije: ‘dile que traiga tu historia así disimuladamente’, y Mario trajo la historia y ella se la quitó", detalló.