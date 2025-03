Avelino Guillén: “Esto es calco y copia exacta de lo que ocurrió en el año 2000”

Exfiscal supremo y exministro del Interior, Avelino Guillén: Dina Boluarte no está interesada en combatir al crimen organizado. Foto Marco Cotrina

Exfiscal supremo y exministro del Interior, Avelino Guillén: Dina Boluarte no está interesada en combatir al crimen organizado. Foto Marco Cotrina

La delincuencia está incrementándose y el actual ministro tiene varias denuncias. ¿Cómo ve usted la situación?

Extremadamente preocupante. El crimen organizado ha crecido mucho en el Perú en estos últimos años. Si nos ponemos a comparar las cifras de muertes violentas por asesinato, por homicidio, el incremento es sostenido y muy fuerte. Lamentablemente el Estado, el Gobierno actual, no tiene ninguna capacidad de respuesta para enfrentar el incremento de la actividad delictiva que despliega el crimen organizado. Esto es trata de personas, sicariato, extorsión, narcotráfico, minería ilegal, etc. Estamos a tal punto que podemos calificar que hoy en la actualidad el Estado no está en capacidad de garantizar a nadie la seguridad.

¿No está en capacidad o no quiere?

Lo que pasa es que el Ejecutivo, jefaturado por la señora Boluarte, tiene otra agenda que es diferente a la del país. La agenda de ella es sobrevivir, impunidad por los delitos que se le atribuyen, obstrucción a las investigaciones que viene desarrollando, hostilizar al máximo posible a los periodistas y a los jueces y fiscales que conocen de las investigaciones seguidas en contra de los integrantes de este gobierno. Ellos no están preocupados en el combate al crimen organizado. Eso lo dicen de la boca para afuera, pero sus objetivos son otros. Y es por eso que usted ve la permanencia en el Ejecutivo de personas que no califican y no están, comprometidas con el país.

…¿Como el ministro Santiváñez? Él dijo que iba a renunciar al caso, no mejor la situación, y los índices han empeorado.

Es que, para el Ejecutivo, para la señora Boluarte, su aporte es fundamental para los otros objetivos que ellos tienen. Pero los objetivos del país, el combate al delito, al crimen organizado, en ese punto, me parece, tiene serias dificultades y serios problemas.

PUEDES VER: Congreso aprueba por insistencia ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia

El Congreso podría sacarlo. Hay una moción de censura que está tratando de presentarse, pero tiene problemas para recabar las firmas necesarias. ¿Por qué ese apoyo?

Santiváñez es protegido no tanto por el Congreso, sino por la coalición que se ha formado, liderada por el fujimorismo y es la que viene protegiendo al régimen de la señora Boluarte. Ellos no van a permitir, bajo ningún punto de vista, que un integrante de esta coalición pueda ser objeto de una sanción, en este caso la censura por parte del Congreso. El señor Santiváñez, en ese lado, está tranquilo, porque está totalmente seguro de que el Congreso no lo va a tocar. Tan es así que ni siquiera se ha podido reunir las firmas para la admisión a debate. El Congreso tiene un pacto de no agresión con el Poder Ejecutivo. Y ese pacto tiene un objetivo final: Conseguir la perpetuación de este grupo a partir del 2026. O sea, ellos quieren asegurar el triunfo electoral del fujimorismo. Y el resto, los satélites del fujimorismo, lo que hacen es acompañar a los objetivos electorales del fujimorismo que controla el Congreso.

Tendrían que controlar el jurado y la ONPE para tener elecciones amañadas

En este momento ellos tienen tal capacidad que, por ejemplo, a través de Alianza para el Progreso controlan la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Entonces, ellos determinan quién es candidato y quién no. Se ha visto recientemente la votación mayoritaria por la inhabilitación del señor Francisco Sagasti. Y eso creo que se verá dentro de muy poco en el Congreso. Igual será con Salvador del Solar. Cualquier candidato que surja, que ponga en peligro la continuidad de este régimen, inmediatamente será objeto de una sanción por parte del Congreso. Las normas que han dado, vinculadas al proceso electoral, que favorece a su perpetuación en el poder, son obra de ellos. Ahora van para controlar también el Poder Judicial para controlar a los jurados electorales que designa a nivel nacional. No esperemos a abril del 2026 para decir que el proceso electoral empezó. El proceso electoral ya está en marcha. Y ellos ya están moldeando el proceso electoral, de tal manera que sea inevitable el triunfo de las fuerzas que controlan actualmente el Congreso y le impongan a la ciudadanía un nuevo régimen que va a ser la continuidad del régimen de la señora Boluarte. Es por eso que la señora Boluarte no va a ser vacada. Ella va a continuar hasta el 28 de julio de 2026.

¿Cualquier escándalo será insuficiente? Vemos denuncia tras denuncia: las muertes en las protestas, los Rolex, el cofre...

Claro, porque no se trata de discrepancias ideológicas o partidarias, hay otro objetivo: controlar el poder, continuar, y de esa manera también protegerse, porque alrededor de 35 o 40 congresistas tienen denuncias que ha planteado el Ministerio Público y que van a ser objeto de investigación. Ellos quieren asegurarse también una situación de impunidad. Por eso ha demorado cerca de tres meses para que retrocedan en el tema de la detención preliminar.

¿Cómo le asegura Santivánez impunidad a la señora Boluarte? ¿Tiene que ver con las denuncias de que manejaría un grupo de abogados que colmean jueces y fiscales?

La respuesta está en las propias palabras del señor Santibáñez, ¿no? Porque si usted analiza la transcripción de los audios que se ha difundido y que ha entregado a la Fiscalía el capitán izquierdo, conocido como Culebra, ahí ve usted toda la agenda de lo que iba a ocurrir y ha ocurrido. Un ejemplo es la destrucción de la Diviac, que ha sido la unidad operativa policial más importante de la policía peruana. Sin embargo, ha sido objeto de ataques permanentes por parte del sector Interior y ahora ha sido degradada de alguna forma y es una dependencia más dentro de la Divincri, creo. O sea, no tiene la debida autonomía cuando más bien debía haber sido promovido para que esté a cargo de un general de la Policía Nacional. El señor Santibáñez, obviamente, es un personaje muy importante para los objetivos del régimen de la señora Boluarte.... Ahora lo que ella ha buscado es, más bien, nuevos objetivos a quienes atacar y ha puesto la puntería en la prensa y en el Ministerio Público.

Habla de un golpe blando o blanco

Más bien, el golpe parece que proviene de parte de ella, porque lo que está buscando es un escenario en el cual la Fiscalía puede ser objeto de una “reorganización”, y lo que verdaderamente van a buscar es una intervención del Ministerio Público. Está buscando que la Fiscalía no los investigue y eso es imposible, porque la Fiscalía no puede renunciar al mandato constitucional que lo obliga y determina a investigar los delitos... Hay el antecedente del régimen dictatorial de Alberto Fujimori, en que se produjo la intervención del Ministerio Público y la instalación de una comisión ejecutiva. Están buscando motivos, argumentos, que justifiquen esa medida. Obviamente, existe un contrapeso que los obliga a meditar mucho sus planes: es el hecho de que existe una mirada internacional muy fuerte. La Comisión Interamericana, la OEA y la ONU, a través de sus organismos están atentos de cómo se maneja el sistema de justicia en el Perú. El sistema de justicia tiene vital importancia porque está ligado al proceso electoral. Y es por eso que quieren tener el control de estas instituciones, como lo anunció el propio Montesinos en uno de sus vladivideos, donde señala que tienen que tener el control. ¿Se acuerda de la reunión de la bancada del fujimorismo en las instalaciones del SIN, donde él da las justificaciones por las cuales se tiene que controlar el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional? Todas las instituciones las tenían controladas ellos. Esto es calco y copia exacta de lo que ocurrió en el año 2000. Es lo mismo. Y el proceso electoral actual es una copia del proceso electoral en el año 2000, que tiene serios cuestionamientos.

Pero tal como estamos, ahora no tenemos ni la fuerza que en su momento tuvieron las marchas de protesta.

Hay un enfriamiento. Gran parte de la población considera que expresa su opinión a través de las encuestas o a través de los medios como Twitter, WhatsApp, y hay una serie de aplicaciones en las cuales intervienen. Se está confiando mucho en el tramo final, como en anteriores oportunidades, en que grandes manifestaciones cuando finalizaban las campañas electorales dieron un vuelco a los resultados y se logró a duras penas un triunfo electoral. Eso no me parece una estrategia adecuada, porque ¿qué alternativa va a tener usted para enfrentarlos si cualquier persona que discrepen de ellos no podrá ser candidato, porque lo van a inhabilitar o a través de los jurados electorales van a declarar fundadas las tachas contra ellos. Eso un poco que ha generado una sensación de pesimismo en la población.