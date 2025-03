Dina Boluarte no fue operada de la nariz por Mario Cabani: exasistenta revela otro cirujano y procedimientos estéticos

La exasistenta de la presidenta, Patricia Muriano, señaló que la mandataria no fue operada de la nariz por Mario Cabani, sino por otro especialista, el cirujano y otorrino Javier Sánchez e Ingunza, según reveló un audio difundido por el semanario Hildebrandt en sus trece. En la grabación, Muriano también detalla que Boluarte se sometió a otros procedimientos estéticos, lo que contradice la versión oficial de que la intervención quirúrgica a la que fue sometida en junio de 2023 tenía solo fines médicos por temas de salud de la jefa de Estado.

De acuerdo con el testimonio de Muriano, la mandataria habría recibido una pequeña extracción de grasa del abdomen, aplicación de hilos tensores en el rostro y eliminación de bolsas en los ojos, además de la presunta rinoplastia. Sobre la operación de nariz, precisó que esta fue realizada por el cirujano Sánchez e Ingunza, ya que Cabani "no toca nariz".

Dina Boluarte se habría realizado otros procedimientos estéticos

"(El médico especialista en rinoplastia) Javier Sánchez (e Ingunza) es el que le ha hecho la nariz. Mario no toca nariz. Mario no opera nariz, el que siempre opera nariz es el doctor Sánchez. Mario le puso (a Dina Boluarte) los hilos de dos en cada lado y le sacó las bolsas. Y le rellenó los surcos, le sacó un poco de grasa del abdomen porque ella, cuando se despierta de la operación, y se para (me dice) Patty tengo un huequito acá", se lee en la trascripción del audio presentado por el semanario.

Asimismo, otro de los aspectos más polémicos del audio es la supuesta manipulación de documentos médicos para encubrir la intervención estética. Muriano relató que, al recibir el alta médica, Boluarte se aseguró de llevarse discretamente su historia clínica para no dejar rastros de la operación.

"Cabani apuntaba en una historia, y yo le dije: ‘oye, pero ella no quiere que le hagas historia’. Y yo le dije a Dina: ‘oye, te están haciendo historia’. Y entonces a la hora del alta le dije: ‘dile que traiga tu historia así disimuladamente’, y Mario trajo la historia y ella se la quitó", señala Muriano entre risas en la grabación.