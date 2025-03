"No nos representa": activistas feministas rechazan mensaje de Dina Boluarte por el Día de la Mujer

En este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la presidenta Dina Boluarte dirigió un mensaje a la Nación para todas las peruanas. En el video, la mandataria hizo un llamado a la unidad y aseguró que el respeto a los derechos de las mujeres debe ser una prioridad. No obstante, diversos ciudadanos cuestionaron su mensaje debido a que, recientemente, representantes de su Gobierno anunciaron que se estaba evaluando la fusión entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), entre otras medidas que, lejos de apoyar la lucha de las mujeres, fueron percibidas como un retroceso en sus derechos.

Ante esta situación, La República contactó a diversas activistas feministas para conocer su opinión sobre el mensaje de la mandataria. Sus respuestas fueron recopiladas en este artículo, donde un mismo sentir resuena hasta Palacio de Gobierno: "Dina Boluarte no representa a las mujeres del Perú".

"Es el colmo que intente tomar esa narrativa cuando busca cerrar el Ministerio de la Mujer"

Brunella Abele Viale, activista y periodista feminista con experiencia en diversas asambleas y organizaciones feministas, consideró que el mensaje de la mandataria carece de una verdadera intención de reivindicar la condición de las mujeres y que solo busca victimizarse en medio de los cuestionamientos que enfrenta su Gobierno.

"En cada fecha feminista, y fuera de estas, las organizaciones y asambleas feministas no solo marchan, sino que construyen un trabajo constante y de base, luchando por derechos y justicia más allá de símbolos y discursos vacíos. Por eso, que Dina Boluarte utilice su condición de mujer para victimizarse no sorprende; es una estrategia para evadir responsabilidades y desviar la atención de su propio autoritarismo", señaló.

Para Abele Viale, Boluarte ha demostrado que no tiene un verdadero interés en preservar las políticas a favor de las mujeres: "Desde mi experiencia en la construcción de un movimiento feminista, no se trata solo de ocupar un cargo de poder, sino de generar un verdadero cambio en la vida de las personas, comprometiéndose con los derechos de todas y todos. Boluarte no es la primera presidenta del Perú, sino la primera dictadora, y su gestión está lejos de representar los valores de una verdadera transformación feminista. Es el colmo que intente apropiarse de esa narrativa cuando su propio Gobierno busca cerrar el Ministerio de la Mujer, dejando claro que poco o nada le importa el tema. Con ello, no solo abandona la lucha por la equidad, sino que favorece al fascismo, que pretende erradicar todo lo que implique una perspectiva de género", apuntó.

"Es un discurso totalmente vacío"

Para la excongresista, directora del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) y activista feminista Rocío Silva Santisteban, el discurso de Dina Boluarte carece de contenido real. Silva Santisteban destacó que Boluarte incurre en una falacia al atribuirse las características honestas de una mujer andina, cuando existen indicios de que ha mentido a la población.

"Este discurso que ella lee y que alguien le ha escrito es totalmente vacío. En un momento, dice que es una mujer andina y que uno de los valores de las mujeres andinas es la honestidad. Ella es totalmente deshonesta. Tiene varias denuncias en Fiscalía, ya sea por los relojes Rolex o por haberse apartado del Gobierno sin que nadie lo supiera para realizarse una cirugía estética que dice que no es estética. Aunque es obvio que sí lo es. (…) Lo que dice es una mentira. De honesta, no tiene nada. Solo repite una serie de frases que le han escrito. Su discurso, en lugar de parecer por el Día de la Mujer, parece uno del Día de la Cuaresma, con una mención religiosa que no tiene relación con la fecha y menos aún con un Estado laico como el nuestro", mencionó.

Asimismo, la excongresista criticó que su mensaje se haya dado frente a un símbolo nacional como el retrato de Micaela Bastidas, ya que Boluarte se encuentra investigada por ser la presunta responsable de la muerte de más de tres decenas de peruanos en protestas realizadas en su contra. "Habla de las ancestras bajo un retrato de Micaela Bastidas, pero, como presidenta del Perú, no la honra. Al contrario, es responsable de la muerte de 49 peruanos y 1,500 heridos. Hoy, en Puno, las madres de los asesinados en su Gobierno pidieron unos minutos de silencio en las movilizaciones", dijo.

Por último, Silva Santisteban criticó la instrumentalización del Ministerio de la Mujer por parte de la mandataria: "Dina Boluarte está utilizando todo el aparato del Estado para victimizarse ante las críticas. Haber utilizado el programa Aurora para denunciar a Gustavo Gorriti es una instrumentalización de los derechos de las mujeres y de la lucha feminista. Lo usa ahora con fines políticos para atacar a un periodista, con un victimismo que no nos hace ningún favor a las mujeres", concluyó.

"Las decisiones de Boluarte no han demostrado un compromiso real con las mujeres"

Rocío Gutiérrez, directora del Movimiento Manuela Ramos, consideró que las palabras de la jefa de Estado carecen de validez, ya que en su Gobierno hay signos de inacción ante las problemáticas que afectan a las mujeres peruanas.

"El discurso de la señora Boluarte carece de coherencia con su forma de gobernar y no guarda relación con la defensa de los derechos de las mujeres. Además, su comportamiento y sus decisiones no han demostrado un compromiso real con las mujeres, sino que han evadido la responsabilidad de enfrentar problemas gravísimos, como la violencia de género, los feminicidios y la violencia sexual contra niñas. Lo más preocupante es su insistencia en fusionar un ministerio con un enfoque inadecuado para abordar estos problemas, priorizando en cambio una visión policial y militar. Su falta de credibilidad se refleja en su silencio ante estos crímenes. En el Congreso, ni siquiera ha mencionado la violencia sexual, lo que evidencia su falta de compromiso", señaló.

PUEDES VER: Congreso aprueba por insistencia ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia

Para Gutiérrez, el gobierno de Boluarte mantiene en su equipo a actores que han contribuido negativamente al bienestar de las mujeres peruanas: "Nosotras, las mujeres que defendemos los derechos humanos y los derechos de las mujeres, notamos su indiferencia. Mientras niñas son víctimas de violencia sexual, sus ministros —especialmente el de Educación— han emitido declaraciones lamentables, y ella, en lugar de tomar medidas, ha respaldado a su gabinete. Su discurso no representa ni atiende las demandas de las mujeres", apuntó.

La activista criticó que Boluarte no se haya involucrado en la reivindicación de los derechos de la mujer desde su rol como la primera presidenta de la historia del Perú, y consideró que esto es lamentable. "Este Gobierno, encabezado por una mujer, debería garantizar instituciones comprometidas con la equidad, el servicio y la protección de los derechos de todas. Sin embargo, lo que vemos es una gestión que no brinda el apoyo ni la atención que niñas y mujeres necesitan. La educación de las niñas debe ser de calidad e incluir información sobre sus derechos, especialmente en casos de violencia sexual. Además, la señora Boluarte instrumentaliza y banaliza las normas relacionadas con la protección de los hijos, utilizándolas según su conveniencia. Por todo esto, no le creemos", finalizó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.