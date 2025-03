"Se victimiza y es agresiva": especialistas rechazan constantes ataques de Dina Boluarte contra la prensa

Bajo el cargo de ministra de Desarrollo y vicepresidenta, Dina Boluarte era lo más cercano a una figura materna, una cualidad que se atribuyó sin éxito a inicios del 2024 cuando ya era presidenta. "Soy la mamá de todo el Perú", dijo y nadie le creyó. Para ese entonces ya llevaba más de un año en el poder y cargaba con la responsabilidad política de los asesinatos en las protestas del 2022-2023.

Desde entonces la jefa de Estado colecciona investigaciones fiscales y ya no ha intentado presentarse como la madre de un país entero. Tampoco es Dina, la vicepresidenta que sonreía y era cercana. Ahora lleva impreso un gesto adusto y agresivo. Una postura que la acompaña, sobre todo, cuando ataca a la prensa.

Especialistas en política, periodismo y ciencias sociales analizaron la razón detrás de los continuos ataques a los medios de comunicación de parte de Dina Boluarte. Ataques que, según alertan, es necesario mirar con cuidado porque pueden ser la puerta a investigaciones fiscales contra periodistas.

Fernando Tuesta: "Dina Boluarte ante la prensa se victimiza y es agresiva"

Dina Boluarte ante la prensa se victimiza y es agresiva. Este comportamiento es totalmente inverso al que tuvo cuatro años atrás cuando era vicepresidenta. Esto se debe a que la mayoría de los medios de comunicación no se ajusta a lo que ella dice y, entonces, ataca.

Ella cree que la prensa debe ser sumisa, contemplativa, ayayera y tiene que hacerle propaganda. No es así. Los medios de comunicación mantienen con el poder siempre una relación de tensión porque cumplen una función social de control ante los actos de los gobernantes.

Sobre todo en el contexto peruano en el que hay una captura de las instituciones: el Tribunal Constitucional, el Congreso, la Contraloría, la Defensoría y parte de la Junta Nacional de Justicia están tomadas. Solo algunos medios de comunicación son quienes asumen una postura de control frente al poder.

Ante la fiscalización de la prensa, Boluarte usa todo el espacio que tiene para atacar o posicionar la idea en la gente de que los medios de comunicación están tras ella en una campaña para demolerla, por eso incluso habla de un golpe de estado blando. Ella cree que creándose un enemigo o victimizandose puede alcanzar a revertir esta deslegitimidad tan baja que tiene. Es el único recurso que le queda para sobrevivir y llegar al 2026.

Rodrigo Salazar Zimmermann: "La Fiscalía también ataca directamente a la prensa"

Atacar constantemente a la prensa no es algo exclusivo de Dina Boluarte. Se trata de un fenómeno mundial. Lo hacen Donald Trump, Nayib Bukele, Viktor Orbán y demás. Los gobiernos con afanes autoritarios o poco democráticos tienden a tener un discurso unilateral, confrontacional y vacío de rendición de cuentas.

En el caso de Boluarte ha mutado su estilo frente a los medios de comunicación. Hace unos años, cuando era ministra de Desarrollo y luego vicepresidente, durante el mandato de Pedro Castillo, se mostraba como una “madre” e intentaba cercanía. Ahora no. Sus gestos y palabras son duros. Se muestra autoritaria y poco tolerante.

Su último ataque a la prensa fue acusarla de un golpe de estado blando. Eso es absolutamente grave porque se está trasladando una suerte de delito y es necesario tener cuidado con esto, pues el Poder Judicial ni la Fiscalía son especialmente justos con los periodistas.

La Fiscalía ha ordenado el levantamiento del secreto de comunicaciones de Paola Ugaz, ha allanado el domicilio de Carlos Tafur y Pedro Salinas y ha admitido una denuncia contra Rosana Cueva, Beto Ortiz y Eduardo Quispe por presunta organización criminal. Si comparamos las acciones del Ejecutivo con la Fiscalía, el ataque es mucho más directo.

María Rosa Alayza: "La mayoría se alinea con el Ejecutivo y la prensa no"

A la prensa le corresponde asumir un rol crítico y de fiscalización frente a las autoridades. Es natural y necesario que esto se acentue ante un Estado democrático en el que, lamentable, hay mucha concentración de poderes como es el caso de Perú.

En nuestro país, la mayoría de instituciones camina en la misma dirección, tienen el mismo discurso y siguen las mismas pautas. No hay un contrapeso o un poder que vigile a otro. Todos se alinean con el Ejecutivo. Esto hace repensar si realmente estamos ante una democracia.

En ese contexto, es que Dina Boluarte se ensaña en atacar a la prensa. En lugar de pronunciarse sobre las políticas públicas, ella se prioriza a sí misma y a los alfiles que respaldan su Gobierno. Antes que gobernar, parece más preocupada en defender a su círculo inmediato.

Por eso, en sus discursos ella trata de generar un escenario en el que parece que la gente está tramando algo contra ella, quiere hacer creer que hay algo escondido, pero no es así y, lamentablemente, ya no hay muchas personas que levanten la voz.

La ciudadanía se está manifestando menos y, en cambio, la prensa se manifiesta día a día y da cuenta de los hechos.

Son pocas las veces que ella comparece a la prensa y cuando responde lo hace de forma insuficiente o con mentiras.

Alejandro Godoy sobre Boluarte: "Quiere librarse de futuras denuncias constitucionales"

La jefa de Estado lo que hace es enfrentarse a los medios para callar las voces en su contra que le recuerdan todas las investigaciones fiscales que tiene. Quiere silenciar los procedimientos en curso, sin embargo, no lo hace tanto para el consumo del público en general, sino para los propios políticos. Tratan de protegerse de ellos y blindarse.

Boluarte busca un blindaje, una amnistía, un tipo de perdón o que los congresistas en cuestión le terminen pagando el favor de librarse de una denuncia constitucional cuando ella deje el poder. Está pensando en el futuro.

Por eso,seguirá manejando un estilo autoritario en el que ella no busca ningún tipo de control democratico, solo quiere callar voces críticas. Sabe que su gobierno es débil, no tiene políticas públicas y se encarga solamente de sobrevivir. Por eso intenta defenderse personalmente porque lo único que le queda es su poder. ¿Qué hace? ataca. No puede defenderse con obras ni con verdad.

Al hacer un repaso de sus acciones, claramente podemos notar que ella propicia las posturas contrarias. No declara, no se pronuncia ante la ciudadanía. Ella crea su propio problema, no declara ante la Fiscalía y no brinda información por Transparencia.