Nuevas revelaciones sobre la presunta operación estética a la que se habría sometido la presidenta Dina Boluarte. En esta ocasión, el semanario 'Hildebrandt en sus trece' difundió un audio atribuido a la exsecretaria de la mandataria, Patricia Muriano. En la grabación, se escucha a Muriano hacer referencia a la intervención médica a la que se sometió la jefa de Estado, la cual, según Boluarte, tenía únicamente fines de salud respiratoria. Sin embargo, Muriano afirma que Boluarte sí se sometió a un procedimiento estético y que, para evitar el revuelo político, habría falsificado una historia clínica con el fin de eludir cuestionamientos.

“De una u otra manera tenían que pagarle el favor a (Mario) Cabani, pues. No, no le ha cobrado pues. Y ni siquiera es la historia clínica, pues. Esta historia clínica es falsa", menciona Muriano, para luego señalar también que Boluarte "robó" la historia clínica original para ocultarla: “El día en que la operan (a Dina Boluarte), la operan en referencia a las ecografías de Sanna (…) Yo le dije a ella dónde apuntaba. Cabani apuntaba en una historia, y yo le dije: ‘oye, pero ella no quiere que le hagas historia’. Y yo le dije a Dina: ‘oye, te están haciendo historia’. Y entonces a la hora del alta le dije: ‘dile que traiga tu historia así disimuladamente’, y Mario trajo la historia y ella se la quitó", continua.

No solo fue una operación a la nariz

En otra parte de la grabación, Muriano explica que Boluarte no solo se realizó una cirugía estética nasal, sino que también se sometió a procedimientos para eliminar grasa abdominal y a un "retoque" en las mejillas. Asimismo, Muriano comenta que Mario Cabani fue el encargado de estas operaciones, mientras que la rinoplastia estuvo a cargo del cirujano Javier Sánchez.

“(El médico especialista en rinoplastia) Javier Sánchez (e Ingunza) es el que le ha hecho la nariz. Mario no toca nariz. Mario no opera nariz, el que siempre opera nariz es el doctor Sánchez. Mario le puso (a Dina Boluarte) los hilos de dos en cada lado y le sacó las bolsas. Y le rellenó los surcos, le sacó un poco de grasa del abdomen porque ella, cuando se despierta de la operación, y se para (me dice) Patty tengo un huequito acá (...)”, narra Muriano.

