Gómez Fernandini sobre comunicado del MIMP atacando a Gorriti: "No reaccionan igual cuando la ultraderecha agrede a las periodistas"

En el programa Grado 5 de Epicentro TV, el periodista se refirió al Pleno de hoy que debate la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia que fue puesta de nuevo en agenda por presión y tras haber sido eliminada generó el rechazo y cuestionamientos por parte de la población y de varios sectores del Estado.

"Casi 3 meses después y no se ha restituido esta figura, casi 3 meses después lo que ha beneficiado y sigue beneficiando a procesados", afirmó.

Mincul no cumplió medida contra inmueble que se incendió

Asimismo, Gómez Fernandini hizo la lectura de un artículo de Clara Elvira Ospino titulado 'El Mincul no ejecutó medida contra edificación que se incendió' en el que criticó que no se haya cumplido con la orden en perjuicio del inmueble que ahora terminó hecho cenizas por el incendio que aún no termina.

"El Mincul lo sabía, la destrucción del inmueble considerado patrimonio cultural en realidad empezó en el año 2014 ante la inoperancia de las autoridades. Ese año hubo una connotación policial que estableció que tenían nueva fachada, em febrero de 2105 verificaron que estaba en buena condición pero que había material de construcción como para empezar una obra, pero no tenían autorización" señaló.

PUEDES VER: Congreso se burla de la ola de criminalidad y no agenda ley sobre detención preliminar en el Pleno de este jueves

Además, el periodista dio detalles acerca del reciente comunicado del del MIMP en el que rechazan agresión e intolerancia hacia la mujer, específicamente contra Boluarte, por supuestamente haberse ofendido con las palabras de Gustavo Gorriti.

"El Ministerio de la Mujer ataca a Gorriti por críticas a Boluarte, el Ministerio que nunca se pronuncia como cuando mujeres periodistas son insultadas en redes por políticos, publicaron un comunicado mostrando su indignación por las palabras de Gorriti quien criticó a la presidenta luego de que ella lo acusara de dar un golpe de estado en alianza con la Fiscalía", explicó.