El congresista Guillermo Bermejo expresó su apoyo a la propuesta de unión civil para parejas del mismo sexo, destacando la importancia de proteger los derechos civiles en un Estado de derecho. Bermejo clarificó que esta propuesta no equivale al matrimonio y no será aceptada en contextos religiosos, como las iglesias católicas o evangélicas.

La unión civil, según el parlamentario, se plantea como un contrato notarial que otorgaría a las parejas del mismo sexo derechos fundamentales como la herencia y la atención médica en casos de enfermedad, entre otros beneficios civiles. Bermejo enfatizó que el objetivo es ofrecer un marco legal que proteja los derechos de estas personas y evite situaciones discriminatorias en momentos críticos, como el fallecimiento o la enfermedad de un ser querido.

"No es un matrimonio, no se va a ejercer ni en las iglesias católicas ni evangélicas, tampoco va al registro civil. Esto es simplemente un espacio notarial para que las personas que son parejas actualmente se puedan proteger en caso de enfermedad o muerte. Entonces, como un hombre cristiano y de izquierda, estoy a favor", dijo para los medios.

El legislador subrayó la necesidad de que todos los ciudadanos disfruten de los mismos derechos, sin importar su orientación sexual. A pesar de las divisiones ideológicas que persisten entre la izquierda y la derecha, Bermejo señaló que la unión civil representa un término medio que no intenta alterar la concepción tradicional del matrimonio, sino asegurar que las parejas del mismo sexo puedan acceder a derechos civiles sin enfrentar discriminación.

"Si uno aprende de ello, es a no discriminar, estamos en un Estado de derecho. Se debió de realizar hace mucho tiempo. Se malinterpreta, esto no es un matrimonio, no se va a ejercer en ningún templo ni iglesias".

Bermejo también criticó la desinformación y los malentendidos generados alrededor de esta iniciativa, especialmente aquellos promovidos por ciertos sectores a través de propaganda y debates públicos. Hizo un llamado a la empatía y a abordar el tema como un derecho humano fundamental, evitando así vincularlo a discusiones ideológicas o religiosas.

Comisión de Justicia aprueba dictamen de unión civil entre personas del mismo sexo

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República ha aprobado, con 12 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones, un texto sustitutorio que propone la unión civil entre personas del mismo sexo en Perú. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de los congresistas Alejandro Cavero, de Avanza País, y Martha Moyano, de Fuerza Popular, representando un avance relevante en el ámbito de los derechos igualitarios en el país.

El pre dictamen presentado establece un marco legal para garantizar los derechos significativos de las parejas del mismo sexo, marcando un paso hacia la igualdad jurídica. Con su aprobación en la comisión, el siguiente paso será la presentación del proyecto en el pleno del Congreso, donde se debatirá y decidirá su posible ratificación.