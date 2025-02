Una fotografía clave del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, enviada al capitán Junior Yzquierdo Yarlqué, conocido como ‘Culebra’, traen abajo su tesis respecto a que los chats que mantuvo con él serían falsos. La imagen, un selfie tomado por el propio Santiváñez en su despacho ministerial el día de su juramentación, y que compartió a través de WhatsApp, refuerza la veracidad de las conversaciones que el ministro ha intentado desmentir, según el informe de Cuarto Poder.

La fotografía fue capturada el 16 de mayo de 2024, pocas horas después de que Santiváñez asumiera su cargo, y enviada a Izquierdo, quien le preguntó si seguía en el ministerio. En el intercambio, Santiváñez aparece sonriente, lo que contrasta con sus declaraciones previas, en las que negó haber tenido cualquier tipo de comunicación con el capitán.

Culebra: Sigues en el ministerio, ¿cierto?

Sigues en el ministerio, ¿cierto? Culebra: Como buen nuevo ministro.

Como buen nuevo ministro. Santiváñez: Aparece selfie

Aparece selfie Culebra: Cara o sello.

Cara o sello. Culebra: Estás oso.

"Definitivamente, es un selfie del ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, y se lo ha mandado a mi patrocinado. Entonces, ¿cómo puede negar que él ha escrito esos chats?, afirmó José Carlos Mejía, abogado de capitán 'Culebra' al dominical.

Además del selfie, se han encontrado otros mensajes que revelan la incomodidad de Santiváñez con su foto oficial como ministro, en la que se queja de su apariencia. En un chat del 19 de mayo, el ministro se refiere a su imagen como "gordo" y "como un cerdo", lo que añade un matiz personal a la controversia.

Culebra: Fuertes imágenes.

Fuertes imágenes. Santivañez: Pero me han sacado muy gordo

Pero me han sacado muy gordo Santivañez: Ta huevón me ha sacado como un cerdo jajjajajajaja

Ta huevón me ha sacado como un cerdo jajjajajajaja Culebra: Jajajajja

Jajajajja Santivañez: Foto oficial como ministro del interior

Foto oficial como ministro del interior Santivañez: Me olvidé pasártela!! Para que la pongas tu cabecera.

Me olvidé pasártela!! Para que la pongas tu cabecera. Culebra: No seas pendejo

No seas pendejo Santivañez: Jajaja

Santiváñez revela más detalles sobre caso Harvey Colchado

La Fiscalía de la Nación considera que el selfie es una prueba contundente en el caso, especialmente dado que Santiváñez se ha negado a colaborar con la investigación. En este audio del 21 de mayo, también se revelan más detalles sobre el caso del coronel Harvey Colchado, quien fue forzado a retirarse, y las intenciones del Comandante General Víctor Zanabria de pasarle este proceso disciplinario al ministro Santiváñez.

En este extracto, que se vincula con la alerta de 'Canario' al ministro Dina Boluarte respecto a que iban a allanar su casa, se oye cómo Zanabria iba a pasarle a Asuntos Internos del Ministerio del Interior el proceso disciplinario de Harvey Colchado.

"Y luego agarra y me dice: 'Oye, ¿sabes qué? Estamos teniendo muchos problemas con los procesos de Colchado. Entonces, p***, para evitar más huevadas, te lo voy a pasar a Asuntos Internos. Y yo le dije: ¿Con base en qué lo vas a pasar a Asuntos Internos del Ministerio? Porque eso se denomina jurídicamente traslado de jurisdicción y el administrado puede quejarse, y te puedes ganar una queja por la vulneración de su derecho a tener un juez natural. Me dice: Es que los coroneles están asustados y es mejor no tener huevadas. Para mí, no tiene sentido', se escucha a Santiváñez.

Santivañez: Por qué ch*** me lo quiere patear, me lo quiere patear a mí.

Por qué ch*** me lo quiere patear, me lo quiere patear a mí. Culebra: Para que tú lo resuelvas (risas).

Para que tú lo resuelvas (risas). Santivañez: Por eso, pues te digo. Pero si yo voy a la resolución, p***, yo lo absuelvo ah. Porque ahí no hay nada huevón. Para mí no hay nada huevón.

Por eso, pues te digo. Pero si yo voy a la resolución, p***, yo lo absuelvo ah. Porque ahí no hay nada huevón. Para mí no hay nada huevón. Culebra: Pero la tía, te agarrarías otra bronca.

Pero la tía, te agarrarías otra bronca. Santivañez: Claro, pero lo que pasa es que, p***, lo que pasa es si la tía me saca, me saca a mí, lo pone a Hannahel. P***, ahí si lo sepulta, h***.

Hasta la fecha, el Ministerio Público no puede escuchar, transcribir ni someter a peritaje fonético este audio debido a que necesitan una orden judicial de la Corte Suprema. Este extracto es clave para desmentir al ministro Santiváñez, quien se ha negado a entregar su contraseña de iCloud para que la Fiscalía pueda acceder a su secreto de las comunicaciones, el cual él se comprometió a facilitar.