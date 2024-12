El ministro Juan José Santiváñez cumplió con sus amenazas hechas a la División de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional, expuestas por el capitán PNP, Junior Izquierdo, también conocido como 'Culebra'. Este grupo policial, que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, participó del allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte en su casa en el distrito de Surco.

La Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP), bajo la dirección del comandante general Víctor Zanabria, ordenó la destitución de todos los oficiales que intervinieron la residencia el 29 de marzo de 2024. A partir de una disposición hecha pública el último 22 de diciembre también afecta a más de 60 oficiales subalternos de este equipo.

No obstante, este cometido ya había sido dado a conocer hace un par de meses mediante chats, así como otros temas relacionados a la mandataria en torno a Vladimir Cerrón. "Tu sabes hermano que te quiero un montón y aprecio mucho, pero si están haciendo esto nos vamos a pelear con tu gente y bien… Así no son las cosas, Junior se meten con mi familia los cag*** en una, y lo sabes hermano. Yo me iré de ministro, pero se van a pelear al Poder Judicial su reincorporación", avisó.

Coronel Harvey Colchado y Walter Lozano también fueros dado de baja

El último 16 de diciembre, una resolución firmada por el ministro del Interior, Juan Santiváñez Antúnez, dio a conocer que el coronel PNP Harvey Colchado y el coronel PNP Walter Lozano fueron dados de baja debido a la renovación de personal en el proceso regular de la Policía Nacional.

Tanto Colchado como Lozano fueron artífices de la captura del líder terrorista de Sendero Luminoso en el Alto Huallaga, Florindo Flores Hala, conocido como camarada “Artemio”, el 12 de febrero de 2012. En ese momento, trabajaba en la División de Investigaciones Especiales (Divinesp) de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional.

El 29 de agosto de 2016, el coronel Harvey Colchado fundó la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y, desde entonces, ha desarticulado más de 300 organizaciones criminales involucradas en la corrupción de funcionarios, trata de personas, sicariato, robo agravado, extorsión, tráfico de terrenos, minería y tala ilegal a nivel nacional.

"A mí Dina me pidió cerrar la DIVIAC, dos veces. Hasta ayer me dijo eso… Que Dios me castigue si miento, te lo juro. Tú sabes que para subir todo vale. Me preguntó: ¿usted puede desactivar la DIVIAC? Yo dije: sí. Entré y ahora está preguntándome: tú no me dijiste que (ininteligible)", se escucha en los audios de Culebra dados a la Fiscalía.