¿Populismo digital? López Aliaga y su desesperado intento para mejorar su imagen con los jóvenes de cara a las elecciones 2026

Rafael López Aliaga, conocido coloquialmente como 'Porky' se ha vuelto tendencia en redes sociales, luego de protagonizar escenas virales junto al reconocido streamer internacional Speed, quien llegó a Lima como parte de su gira por Latinoamérica. Su visita causó polémica, pues fue el único alcalde de una capital que lo recibió con honores y le entregó las llaves de la ciudad. De acuerdo con expertos, este accionar formaría parte de una estrategia política ya conocida por López Aliaga, pues en 2021 su campaña política estuvo enfocada en las redes sociales.

"Es un marketing gratuito", fue lo que dijo Rafael López cuando se le consultó sobre la presencia del creador de contenido en la Municipalidad de Lima. Ahora, con la finalidad de no perder el voto joven, realizó una entrevista con el streamer peruano Zein. Una entrevista sobre su vida personal y política que superó los 300 mil vistas y que fue transmitida por la plataforma Kick.

López Aliaga y su desesperado intento por mejorar su imagen con los jóvenes

La República conversó con el profesor de Ciencias Políticas de la UNMSM, Alejandro Mejía, quien precisó respecto al recibimiento de Speed por parte de López Aliaga, que Perú fue el único país de la región donde un alcalde capitalino lo recibió de forma tan organizada y mediática.

"Claramente, López Aliaga ha capitalizado políticamente de forma muy inteligente la llegada del streamer. En su intento de conectar con el voto joven y conectado a las redes sociales, decidió nombrarlo embajador turístico del Perú y alcalde por dos horas (de forma simbólica). Estas son estrategias mediáticas muy bien orquestadas", puntualizó Mejía.

En esa línea, Mejía precisó que las redes sociales son de vital importancia para que un político llegue a un electorado joven que no se identifica con los partidos políticos, pero que está conectado al celular las 24 horas.

"Los jóvenes son cada vez más importantes al momento de capitalizar votos y apoyos, por eso las campañas políticas ahora ya no se centran en los medios de comunicación masivos, sino en las redes sociales. Es tan importante, que ahora incluso los potenciales candidatos a la presidencia buscan colaboraciones con streamers y YouTubers, con el único objetivo de llegar al elector joven y generar empatía con ellos", indicó. Puso como ejemplo la reciente colaboración entre el expresidente Martín Vizcarra y el streamer peruano CristoRata.

Según las declaraciones de una interna de la Municipalidad de Lima a este diario, fue precisamente con este último streamer que López Aliaga iba a tener una entrevista a inicios de enero, pero una incidencia del joven hizo que se cancelara el encuentro.

"Primero se quiso hacer con CristoRata. Sí hablaron por interno y supuestamente se iba a dar la primera semana de enero, pero CristoRata salió diciendo 'por sea caso a mí me contactaron, yo no quiero nada con él', como marcando una distancia que no fue del agrado del equipo (de marketing). La idea era que sea algo ameno como lo había hecho con Vizcarra en su momento", detalló.

En esa línea, confirmó lo planteado por el politólogo Mejía en cuanto a la estrategia de Aliaga. "Cuando sucedió lo de Vizcarra se comunicaron de manera interna con Speed, haciendo la imagen de que es algo para incentivar el turismo de nuestro país, que no está tan equivocado, pero es más para vender la imagen de Porky con los jóvenes y no de la Municipalidad de Lima. La verdad este personaje (Speed) no tiene nada que ver con la Municipalidad de Lima, los reconocimientos, ni la entrega de la alcaldía", precisó la fuente.

Seguidamente, dio a entender que se estaría haciendo una pre-campaña y que probablemente más adelante anuncie su candidatura presidencial, pero por el momento es algo que aún no está confirmado. Sin embargo, sí tienen un mensaje claro: "Vende mi imagen a todo el público, especialmente a los jóvenes que tienen TikTok".

Al respecto, el director general de la Asociación de Estudios en Ciencias Sociales "Leviatan", Jhimer Monzón, recordó para este diario que en las elecciones presidenciales del 2021, López Aliaga fue conocido precisamente por capitalizar el seudónimo de 'Porky', lo que le generó una coalición importante con los jóvenes.

"Estamos a apertura de un nuevo proceso electoral, por lo que no podemos descartar que esté nuevamente conectando con la juventud a través de los influencers", precisó. Asimismo, añadió que en la actualidad las redes que están de moda ya no son Facebook ni Instagram, sino TikTok y YouTube.

La República se comunicó con Hellen Meniz, coordinadora de Prensa de la Municipalidad de Lima, para escuchar los descargos; sin embargo, precisó que no sería la encargada de brindar una respuesta.