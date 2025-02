Dina Boluarte al descubierto: declaraciones juradas revelan incremento patrimonial de S/631.000

La última declaración jurada presentada por Dina Boluarte a la Contraloría General de la República muestra que en 2024 sus ingresos anuales alcanzaron los S/792.167,99, una cifra que se cuadriplicó en solo tres años, desde que ocupa el cargo de presidenta de la República.

En 2021, Boluarte reportó un ingreso de S/160.415,06, mientras que en 2022 registró S/389.519,23 y en 2023 declaró S/593.347,31. Todos estos montos consignados en el rubro "otros", que incluye bienes de valor, propiedades arrendadas o cedidas, intereses generados por la colocación de capitales, regalías, rentas vitalicias, entre otros. El aumento abismal de su patrimonio en solo tres años causa asombro y aumenta los cuestionamientos de enriquecimiento ilícito de la mandataria, quien se encuentra en medio de la polémica del caso 'Rolexgate'.

Declaración Jurada de Dina Boluarte del 2021. Foto: La República

Declaración Jurada de Dina Boluarte del 2024. Foto: La República

Dina Boluarte envuelta en casos de corrupción

En marzo de 2024, una investigación periodística reveló que Boluarte había utilizado relojes de lujo marca Rolex en eventos públicos, sin haberlos declarado en su patrimonio. El 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Perú inició una investigación preliminar contra la presidenta por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaración en documentos.

El 30 de marzo, fiscales y agentes policiales allanaron la residencia de Boluarte en Lima y el Palacio de Gobierno en busca de los relojes no declarados. Durante el operativo, se rompió la cerradura de la puerta principal de su vivienda al no obtener respuesta, lo que generó críticas por parte del Ejecutivo, calificando la acción de "desproporcionada e inconstitucional". El operativo fue liderado por el oficial de inteligencia, Harvey Colchado, quien posteriormente fue pasado a retiro como forma de "amenaza" por parte del Gobierno, según indicó el propio agente.

En cuanto a los relojes, Boluarte afirmó que eran préstamos del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y que ya habían sido devueltos. Sostuvo que, al no ser de su propiedad, no estaba obligada a declararlos en su patrimonio. Sin embargo, esta explicación no convenció a la opinión pública ni a las autoridades, ya que Oscorima tiene antecedentes de regalar relojes de lujo a funcionarios públicos, lo que incrementó las sospechas de corrupción.

La investigación continúa su curso y la reciente declaración jurada que pone al descubierto la abismal diferencia del patrimonio de Dina Boluarte entre 2021 y 2024, ha intensificado las sospechas sobre un posible enriquecimiento ilícito.