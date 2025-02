Rafael López Aliaga insulta a Susana Villarán en medio de stream con ElZeein en la MML

En una reciente transmisión del streamer peruano ElZeein en la Municipalidad de Lima, el alcalde Rafael López Aliaga aprovechó para lanzar duras críticas contra la exalcaldesa Susana Villarán. Durante la emisión, el burgomaestre de la capital mostró un cuarto y un baño que, según afirmó, había sido acondicionado por él mismo, ya que durante la gestión de Villarán, este espacio se encontraba en condiciones deplorables.

El alcalde también reveló detalles personales, como su costumbre de dormir en dicho espacio durante sus primeros meses al frente de la Municipalidad de Lima. El encuentro dejó muchos comentarios en las redes sociales sobre la manera en que la figura política se relaciona con el público y cómo utiliza las plataformas digitales para consolidar su imagen.

Rafael López Aliaga insulta a Susana Villarán

La transmisión en vivo de ElZeein y Rafael López Aliaga mostró un lado poco visto del alcalde de Lima. Sin filtro alguno, López Aliaga no dudó en calificar a la exalcaldesa Susana Villarán de “cochina”, relacionando esta descalificación con la condición en la que, según él, encontró algunas instalaciones de la Municipalidad de Lima al iniciar su gestión, como un baño muy cerca de una habitación que instaló durante sus primeros meses de gestión.

“Este baño lo he reparado porque la Villarán, que es una cochina en todo sentido, no lo usaba. Como buena roja nunca se baña. Y lo he reparado, ahora todo está bien. Todo funciona. Y este es el cuarto que he usado los primeros meses, ahora ya no es necesario”, expresó el burgomaestre de Lima, provocando una mezcla de risas y asombro en el streamer.

La referencia a Susana Villarán no es nueva. Desde que asumió la alcaldía de Lima, López Aliaga ha usado a Villarán como un blanco frecuente para criticar gestiones anteriores, a las que acusa de haber dejado una ciudad en crisis. En esta oportunidad, sus comentarios se centraron en la supuesta falta de higiene durante la administración de Villarán, lo cual utilizó como argumento para destacar los cambios que, asegura, ha implementado desde su llegada al municipio. La expresión “como buena roja nunca se baña” no solo apunta a desprestigiar a Villarán, sino que también parece buscar reforzar la retórica política que lo ha caracterizado, enfrentando ideologías y resaltando las diferencias.

Alcalde de Lima revela que es adicto a la eucaristía

No todo fue crítica en el stream con ElZeein. Rafael López Aliaga también se permitió mostrar una faceta más íntima al hablar sobre su relación con la fe. Cuando el streamer le preguntó si iba a misa todos los días, López Aliaga admitió que es adicto a la eucaristía y que su plan de vida incluía formar una familia numerosa con seis hijos.

“El día que no comulgo me siento pésimo. Es como que ese día digo bórralo del mapa. Yo sé que te cuesta entenderlo, pero es mi posición porque me llena mucho al meter a Dios a mi cuerpo”, indicó.

Susana Villarán fue alcaldesa de Lima entre 2011 y 2014. Foto: Andina.





¿Quién es Susana Villarán?

Susana Villarán es una figura central en la política limeña. Exalcaldesa de Lima entre 2011 y 2014, enfrenta actualmente un juicio que podría llevarla a pasar 29 años en prisión. La Fiscalía la acusa de haber recibido sobornos por parte de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, quienes habrían financiado sus campañas contra la revocatoria en 2013 y para su reelección en 2014. Los cargos en su contra incluyen organización criminal y lavado de activos, delitos que han ensombrecido su legado político.

La administración de Villarán siempre estuvo marcada por la controversia. Durante su gestión, implementó cambios significativos, especialmente en el sector del transporte, pero su figura quedó manchada tras destaparse el escándalo de corrupción que involucró a múltiples políticos en América Latina. A pesar de su complicada situación judicial, Villarán continúa defendiendo su inocencia.