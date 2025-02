Gobernador de Puno pide que el Gobierno de Dina Boluarte se haga cargo de intoxicados de Qali Warma

El gobernador de Puno, Richar Hancco, se pronunció por el mal estado de salud de varios estudiantes de Carabaya que consumieron conservadas en mal estado Don Simón, repartidas por Qali Warma, ahora Wasi Mikuna. En ese sentido, Hancoo le pidió al Gobierno de Dina Boluarte hacerse cargo de la integridad física de los niños de los colegios que se encuentran delicados.

Asimismo, la autoridad regional consideró que el Estado tiene que hacerse responsable de la recuperación de los alumnos, independientemente de la responsabilidad penal que pueda tener la empresa Frigoinca, empresa proveedora de las conservas Don Simón. Además, Hancco precisó que cada vez se descubren más actos de corrupción, pero nadie habla de la atención en salud que necesitan los escolares perjudicados.

Richard Hancco dijo que el programa social no puede soslayar su responsabilidad sobre la distribución de alimento en mal estado

“Todo está en investigación, eso es entendible, pero no se puede dejar de lado a los más perjudicados. El Estado, a través de Wasi Mikuna, tiene que responder por este caso. Había intenciones, pero de lo que tenemos conocimiento, los niños siguen mal”, expresó.

Qali Warma: escolares padecen secuelas tras intoxicación

Por otro lado, el gobernador de Puno, Richard Hancco aseguró que varios padres le informaron sobre la salud de los escolares e indicaron que sus menores todavía padecen de secuelas debido a que lo que consumieron los menores era carne de caballo no apto para el consumo humano. Asimismo, la madre de familia, Clotilde Quispe, señaló que, tras la intoxicación de los estudiantes, recibieron visitas de otras personas para pedirles que guarden silencio.

“Solo no han llevado a una clínica particular luego que sucedieron los hechos en marzo del 2024. Después nunca más se aparecieron. Luego, se descubrió que los casos de corrupción llegaron para pedir que no hablemos porque está en investigación, pero varios siguen igual. Eso no es justo”, resaltó Clotilde Quispe.

Richard Hancco cree que si hay interés, Wasi Mikuna podría optar por varios mecanismos legales. “Toma tiempo, pero si hay interés, todo se puede. Se puede optar por varias alternativas de reparación”, finalizó.