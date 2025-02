Qali Warma: Fredy Hinojosa contrató a empresas de los Castro Yangali por S/418 millones

“Rechazo tajantemente que durante mi gestión se haya beneficiado a cualquier empresa”, aseguró el exdirector del programa de alimentación escolar Qali Warma Fredy Hinojosa Angulo, entrevistado por el dominical ‘Cuarto poder’. De esta manera, Hinojosa negó vinculación con los hermanos Carlos y Eduardo Castro Yangali, señalados como los principales proveedores de la entidad. Los números de la base de datos de Qali Warma —ahora Wasi Mikuna— ofrecen una versión distinta.

Los hermanos Castro Yangali son mencionados en una conversación que sostuvieron un allegado de Palacio de Gobierno, Carlos Guillén Anchayhua, y la aspirante a colaboradora eficaz Noemí Alvarado Llanos. Según el audio que Alvarado entregó a la Fiscalía a cargo del caso, Guillén manifestó que los Castro Yangali eran “hombres fuertes” de Qali Warma porque supuestamente hacían pagos ilegales a Fredy Hinojosa.

El domingo pasado una investigación de La República reveló que, efectivamente, empresas de los hermanos Yangali registraron importantes contratos con el programa de alimentación escolar. En esta ocasión, este diario todos los procesos de adquisición registrados en Qali Warma durante la gestión de Fredy Hinojosa, entre el 26 de enero de 2019 y el 25 de noviembre de 2022.

En esta etapa, los consorcios y empresas de los hermanos Castro Yangali consiguieron más de S/22 millones en 2020; subió a S/83,5 millones en 2021; dio un salto más a S/159,5 millones en 2022; y cerró en S/152,8 millones en 2023.

Lluvia de contratos

Esto es, entre 2020 y 2023, sumaron S/418 millones en adjudicaciones. Lo que explica por qué Carlos Castro Yangali es conocido entre los proveedores como el Dios Wanka de los contratos de Qali Warma.

Fuentes de Wasi Mikuna consultadas por La República confirmaron que cada año, entre agosto y setiembre, se inician los procesos de contratación; las adjudicaciones entre octubre y noviembre; y las firmas de contratos entre diciembre y enero. Por lo tanto, Fredy Hinojosa se encontraba como director ejecutivo de Qali Warma cuando los hermanos Castro Yangali experimentaron un boom de adjudicaciones del programa de alimentación escolar.

Las cifras así lo indican categóricamente (ver cuadro adjunto elaborado con información de Wasi Mikuna).

La empresa Procesadora de Alimentos del Centro SAC tiene como dirección la avenida 9 de Diciembre 293, en Chilca, Junín. Foto: La República

Como puede apreciarse, en 2019, cuando recién asumió Fredy Hinojosa como director ejecutivo de Qali Warma, ese año las empresas de los Castro Yangali facturaron modestamente S/22 millones. Y desde entonces subieron sus ventas exponencialmente. En 2024, cuando ya no se encontraba Hinojosa, pero se mantenía el sistema que enriqueció a los Castro Yangali, facturaron S/104,9 millones.

Ganancias exponenciales

Ahora, las cifras podrían subir mucho más, si se tiene en cuenta que los Castro Yangali practican el uso de diferentes empresas con otros miembros de su familia o con colaboradores de las compañías. La República hasta el momento solo ha identificado que los Castro Yangali tuvieron participación en:

Consorcio Ninabamba.

Consorcio Flora.

Consorcio Central.

Consorcio Proalfa.

Con las empresas:

Procesadora de Alimentos.

Cadisel.

Selva Distribución.

Y también de forma individual:

Eduardo Castro Yangali.

Este periódico está verificando la existencia de empresas de “pantalla” para intervenir en los procesos de licitación.

En su defensa, Fredy Hinojosa argumenta que las imputaciones son falsas y que el verdadero propósito es “desestabilizar” el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Incluso ha dicho que en su mandato como director ejecutivo de Qali Warma no benefició a empresas de los hermanos Castro Yangali.

“Falso, no hay ningún favorecimiento a estas empresas. Estos señores son proveedores del programa Qali Warma desde su creación, y estamos hablando del año 2013. Es importante entender la línea de tiempo. Estas empresas ganan licitaciones desde el año 2013, 2014, 2015 y 2016, y así sucesivamente. Personalmente, no los conozco, no tengo ninguna relación familiar personal, mucho menos de otra naturaleza”, le dijo Fredy Hinojosa a ‘Radioprogramas del Perú’.

Coincidencias millonarias

Las cifras obtenidas por La República más bien demuestran que justo en la gestión de Fredy Hinojosa las empresas de los hermanos Castro Yangali lograron un notable incremento de los contratos con Qali Warma. Pero también hay recurrencias.

Por ejemplo, durante la gestión de Fredy Hinojosa, repetían adjudicaciones en 2021, 2022 y 2023, en distritos limeños como San Juan de Lurigancho, Ate, Santa Anita y Lurigancho (Chosica). Así como en la reunión Junín, siempre según las cifras de Wasi Mikuna.

Por eso, los proveedores consultados por La República expresaron que en las mencionadas localidades no se animaban a competir porque era seguro que los contratos serían adjudicados a las empresas del Dios Wanka.

Carlos Castro Yangali, conocido piloto de Caminos del Inca, y su hermano Eduardo vinculan su nombre a los contratos millonarios del programa Qali Warma, ahora Wasi Mikuna. Foto: La República

En 2024, Cadisel, una de las empresas del grupo Castro Yangali obtuvo importantes adjudicaciones para provincias y distritos que componen el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), donde se ubican los colegios más pobres y aislados del país.

Para el Río Tambo, ganó un contrato por S/14,4 millones, para Pangoa otro por S/11,2 millones y para Río Negro otro por S/7,5 millones. Sumas considerables, respecto al promedio de las adjudicaciones en Qali Warma.

Hinojosa sostiene que él no interviene en los procesos de licitación. Que esa tarea corresponde a las unidades territoriales (UT). Sin embargo, de acuerdo con los proveedores del programa de alimentación escolar, una de las razones que explican por qué las empresas de los Castro Yangali siempre salen ganando es por los cambios que Hinojosa hizo a las reglas de las contrataciones.

Mencionaron que en 2019, cuando asumió funciones como director ejecutivo, introdujo como factor de mayor puntaje que el proveedor se abasteciera con productos de la macrorregión a la que pertenecía. De este modo, las empresas de los Castro Yangali conseguían mayor puntaje y se llevaban las adjudicaciones, en particular en Junín.

Con el pretexto de alentar a la industria alimentaria de cada región, en la gestión de Fredy Hijnosa se aumentó el puntaje para la empresa que proponía productos de la macrorregión. Y no era cualquier puntaje. Con esa variable, los Castro Yangali arrasaban porque sus empresas están en Junín.

Algo parecido sucedía con Frigoinca, de Nilo Burga Malca, pero a menor escala. “El negocio de Burga era una zapatilla en comparación con los contratos de los hermanos Castro Yangali”, indicó a este diario un proveedor familiarizado con las contrataciones de Qali Warma en la gestión de Fredy Hinojosa.

Conforme a las mismas fuentes consultadas, los hermanos Castro Yangali —quienes no aceptaron las solicitudes de entrevistas ni tampoco asignaron un vocero legal— tenían un intermediario para llegar a Fredy Hinojosa. Y está muy relacionado con Palacio de Gobierno. Es alguien quien incluso logró designar a sus allegados a Qali Warma. Y la Fiscalía ya sabe quién es.