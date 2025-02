El primer ministro y líder del gabinete ministerial, Gustavo Adrianzén, se disculpó tras el escándalo generado por las revelaciones del caso Qali Warma, en el que se notificó que, dentro del programa social, se entregaron alimentos en mal estado a los niños beneficiarios. Según Adrianzén, el Estado es responsable de esta situación, por lo que, en nombre del Consejo de Ministros, ofreció las disculpas correspondientes.

"El Estado debe asumir responsablemente estas disculpas, y lo haré yo en nombre del Gabinete. Nos sentimos profundamente comprometidos con la niñez. Si esto ha ocurrido, vamos a buscar a los responsables. En lo que respecta a los niños, debemos ofrecer disculpas a ellos, a sus padres y a quienes se han sentido afectados por esta situación. (…) Pueden estar seguros de que investigaremos esto hasta el final", indicó el primer ministro.

Unas disculpas que llegan tarde

Durante la presentación de sus disculpas a los afectados por el caso Qali Warma, el entrevistador preguntó al primer ministro a qué se debía que el mensaje llegara tan tarde. Adrianzén reconoció que las declaraciones eran tardías y aseguró que estaban trabajando para remediar la situación.

"No escatimo en esto. Debo entender que somos nosotros quienes dirigimos estos programas y, por lo tanto, somos responsables de su funcionamiento. Sabemos que los niños de Perú, especialmente en las regiones de Cajamarca y Puno, han sido los más afectados. Si no se hizo esto en su momento (pedir disculpas), permíteme hacerlo ahora", señaló.

Quien no expresó sus disculpas fue el vocero presidencial, Fredy Hinojosa. El actual portavoz del Gobierno de Dina Boluarte fue, en su momento, director de Qali Warma, precisamente durante la época en la que se habrían firmado convenios con las principales marcas señaladas por entregar los víveres en mal estado a los escolares beneficiarios del programa. Antes de ofrecer disculpas por el caso, Hinojosa afirmó que existía una acusación política en su contra, lo que llevó al periodista Fernando Carvallo a criticar su falta de responsabilidad en el tema.

Esta postura de victimización por parte de Hinojosa ha continuado. En lugar de admitir la responsabilidad del Estado en este programa, ha insistido en que todo se trata de una campaña de desprestigio en su contra: "En los últimos meses, he sido blanco de una campaña mediática sin precedentes, construida sobre un cúmulo de mentiras y falsedades. Estos ataques, lejos de buscar la verdad, han intentado socavar mi reputación y desviar la atención de los hechos reales. (…) ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están los indicios razonables? No existen. No hay nada que me vincule con los actos ilícitos que se investigan. Esta es una campaña de desprestigio porque soy un objetivo político", escribió el vocero presidencial en su cuenta de X (antes Twitter).

¿Qué se investiga en el caso Qali Warma?

El caso Qali Warma es uno de los escándalos recientes más graves dentro del Gobierno de Dina Boluarte. A lo largo del año, varias instituciones educativas en diferentes regiones del Perú han reportado casos de intoxicación masiva entre sus estudiantes, quienes consumieron alimentos proporcionados por el programa estatal Qali Warma. Los primeros incidentes ocurrieron en Puno y Cajamarca, donde alumnos presentaron síntomas como dolor abdominal, dificultad respiratoria y adormecimiento de extremidades. Luego, en agosto, un nuevo brote de intoxicación afectó a 20 niños en Áncash, lo que evidenció que el problema persistía.

Las investigaciones periodísticas revelaron que detrás de estos casos existía un esquema de corrupción que ocultaba el mal estado de los alimentos distribuidos a los escolares. La empresa Frigoinca, proveedora de Qali Warma, habría realizado pagos a funcionarios de la Dirección Regional de Salud de Puno para encubrir la insalubridad de sus productos. Evidencias como mensajes de chat y dispositivos electrónicos expusieron cómo se manipulaban muestras de alimentos antes de los análisis de calidad. El producto más cuestionado fue la línea de conservas ‘Don Simón’, cuyos ingredientes habrían generado problemas de salud en los estudiantes, comprometiendo así la seguridad alimentaria de miles de familias.

Uno de los testimonios clave en la investigación fue el de Noemí Alvarado, exrepresentante de ventas de la empresa, quien confesó que la carne de res distribuida por Frigoinca era adulterada con carne de caballo y enviada a distintas regiones del país. Actualmente, la Fiscalía está investigando a los responsables, entre los cuales están incluidos Julio Demartini, recientemente destituido de su puesto como ministro de Desarrollo e Inclusión Social, y Fredy Hinojosa, el vocero presidencial que fue director general del programa Qali Warma años atrás.