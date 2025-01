El vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, evidenció las faltas contra la autoridad que comete el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, al resistirse a colaborar con la Físcalía en la investigación que se le sigue por presunto abuso de autoridad.

Durante una entrevista a Canal N, Cubas recordó la serie de negativas que ha dado el titular del Mininter en la investigación que se le sigue. "Uno de los acontecimientos que son de público conocimiento es la negativa de Santivañez para colaborar con la justicia. Un alto funcionario público tiene que no solamente facilitar, sino promover que se realicen las investigaciones", comentó.

Asimismo, resaltó que este actuar se hace aún más necesario cuando uno de los investigados sostiene que no tiene culpa. "Mucho más cuando dice que no tiene responsabilidad, pues que sean las autoridades las que determinen eso. Si no tiene responsabilidad quedará evidenciado", indicó.

"Lo que no debe hacer un alto funcionario es resistirse a las investigaciones y dar un mal ejemplo. Si un ministro de Estado no respeta a la autoridad y quebranta la ley, entonces, que se espera de un ciudadano de a pie", agregó.

En ese contexto, específicamente sobre Santiváñez, el vocero mencionó que él debería estar presto a las diligencias del Ministerio Público. "No ha asistido a varias citaciones, se ha negado a entregar su teléfono celular ... cuando debería ser el primer interesado en facilitar la investigación", mencionó.

Ministro Santiváñez insiste en desafiar al Ministerio Público

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, negó la veracidad de los últimos audios revelados por el capitán PNP Junior Izquierdo, más conocido como 'Culebra'. De acuerdo con el titular del Mininter, el material presentado no corresponde a su voz y aseguró desconocer los hechos que ahí se mencionan, los cuales hacen referencia al general Víctor Zanabria, a quien se señala como 'Canario' y a Franco Moreno Panta.

Sin embargo, a pesar de declarar ante la prensa que se trata de un audio fraudulento, Santiváñez insistió en que no entregará su cuenta de iCloud a la Fiscalía porque esta permite el acceso a información privada.

"El audio presentado por Cuarto Poder no me pertenece", comunicó en una conferencia de prensa. Asimismo, indicó que debido a que el material no fue grabado desde un celular, la entrega del mismo no debería tener importancia.

"Ese presumible audio tampoco dicen que sea grabado de un celular, sino que fue grabado de otro equipo tecnológico, por tanto la entrega o no de un celular no debe tener mayor relevancia", refirió.

Además, manifestó que el audio que le atribuyen nunca hace referencia a Zanabria. "Jamás se menciona el apellido del señor comandante general, sino a otras cuestiones que se relacionan a otros tipos de intereses que seguro buscan romper relaciones dentro del Interior", argumentó.