Durante un acto en el Callao, la presidenta Dina Boluarte abordó las críticas por su intervención médica, la cual llevó a abrir una investigación por abandono de cargo presidencial en su contra. La jefa de Estado descartó que se tratara de un procedimiento estético. Boluarte explicó que la cirugía respondió a una supuesta "rinitis crónica" que padecería desde 2011, respaldando su afirmación con documentos médicos entregados a la Fiscalía de la Nación.

"Y luego me dicen: 'No, Dina Boluarte se ha desaparecido 12 días porque se ha hecho una cirugía estética' (...). Vengo sufriendo cuatro años de rinitis crónica desde 2011 en adelante, y ahí está, en la historia clínica que le he dejado a la fiscal de la Nación", señaló.

La mandataria precisó que la operación duró menos de 40 minutos y reiteró que su objetivo era corregir una condición respiratoria. Además, calificó las investigaciones fiscales en su contra como "carpetas de circo".

"Mi responsabilidad de no dejar el trabajo de presidenta me obligó a internarme (...) utilizando las horas de mi sueño como cualquier mortal (...). Yo ingresé en la noche, aun sabiendo que al día siguiente era feriado (...). Y al día siguiente, viernes 30, por ser feriado largo, tranquilamente pude hacer uso de mi derecho a atenderme. No, queridos hermanos, yo ingresé el 28 de junio en la noche, para que en 40 minutos me pudieran corregir el tabique desviado que tenía y los cornetes crecidos que no me dejaban respirar. Y cada vez que iba a trabajar a provincia, me ahogaba y me asfixiaba (...). Esas carpetas de circo son las que le abren a la presidenta de la República", indicó.

Dina Boluarte declara en Fiscalía por cirugía nasal

La presidenta peruana Dina Boluarte declaró el lunes 13 de enero ante la Fiscalía de la Nación sobre la cirugía nasal realizada en junio de 2023, que la mantuvo alejada de sus funciones públicas durante dos semanas. Durante su testimonio, que se extendió por cuatro horas, insistió en que el procedimiento fue médico, mas no estético, y ofreció levantar el secreto médico para validar su versión. Previamente, había reiterado su compromiso con la transparencia en un mensaje oficial.

La declaración, inicialmente programada para el 2 de enero, fue pospuesta a pedido de su defensa legal y se concretó el 13 de enero en el Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, bajo la fiscal Delia Espinoza. Una audiencia prevista para el 15 de enero fue reprogramada para el 29 del mismo mes, según fuentes cercanas al caso.

Tras concluir su declaración a las 3 p. m., el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, detalló que la cirugía —realizada el 28 de junio de 2023 bajo anestesia local— duró entre 40 y 50 minutos. Aclaró que, aunque la mandataria permaneció en la clínica esa noche, mantuvo plena lucidez y siguió un reposo ambulatorio: "La presidenta usó sus horas de sueño como cualquier persona. No hubo pérdida de conciencia ni de capacidad de decisión en ningún momento", afirmó.