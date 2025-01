Durante su intervención en el Callao, la presidenta Dina Boluarte abordó nuevamente el tema de la cirugía que, presuntamente, habría generado un vacío de poder por un periodo de tiempo. Al referirse a esta denuncia, Boluarte calificó de "cobarde" al ex primer ministro de su gobierno, Alberto Otárola, por revelar detalles de la operación a la que se sometió en 2023: “(…) Aquel exfuncionario fue tan cobarde de no responder los cuatro puntos de agenda y tuvo que agarrarse de las faldas de una mujer”, afirmó.

Ante estas declaraciones, el ex presidente del Consejo de Ministros no dudó en responder a Dina Boluarte tras los cuestionamientos en su contra. A través de un pronunciamiento por sus redes sociales, Otárola se limitó a sugerir a la mandataria un cambio en su forma de proceder.

"El ABC de la política es mantener la cordura y la calma, máxima si se ejerce la primera magistratura de la Nación. Respetuosamente, sugiero que la señora presidenta cambie el verbo odiar por el de gobernar", respondió Otárola a través de su cuenta en X (antes Twitter).

Actualmente, Otárola está implicado en diversas investigaciones relacionadas con el gobierno de Boluarte. Su participación como primer ministro y ministro de Defensa lo vincula a casos como el caso Cofre, en el que se acusa a la presidenta de haber facilitado una vía de escape para el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. También está relacionado con las mencionadas acusaciones sobre las intervenciones quirúrgicas, por las cuales Boluarte habría dejado temporalmente el cargo presidencial, generando un presunto vacío de poder. Asimismo, enfrenta una acusación constitucional presentada ante el Congreso por las muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno de la mandataria.

PUEDES VER: Harvey Colchado alerta que el Gobierno de Dina Boluarte le hace reglaje y quiere asesinarlo

No es la primera vez que Alberto Otárola responde a miembros del gobierno

A pesar de haber formado parte del Gobierno de Dina Boluarte, Otárola se ha convertido en un opositor en las últimas semanas. Cuando el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, calificó de "desleal" a Otárola por revelar la cirugía de Boluarte, el ex primer ministro no tardó en responder. A través de su cuenta en X, Otárola defendió sus acciones y afirmó que estas no podían considerarse una muestra de deslealtad.

"Decir la verdad no es ser desleal. Acorralar y traicionar a buenos policías, implementar por encargo seguimientos ilegales y aferrarse al cargo pese a un rotundo fracaso en la gestión, eso sí es deslealtad. Lo sabe muy bien la gloriosa Policía Nacional y le consta a todo el Perú", señaló Otárola en un tuit dirigido al titular del Ministerio del Interior.

¿Qué declaró Alberto Otárola sobre la intervención quirúrgica de Boluarte?

El 3 de diciembre de 2024, Alberto Otárola ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por el legislador Juan Burgos confirmó que la presidenta Dina Boluarte se sometió a una operación quirúrgica en junio de 2023, un hecho que ya había generado interés público.

PUEDES VER: El Vaticano desmiente a Juan Luis Cipriani y ratifica vigencia de sanciones en su contra por denuncias de abuso sexual

En su declaración, Otárola aseguró que la presidenta no dejó de cumplir con sus responsabilidades a pesar del procedimiento médico: "Como es de conocimiento público, la señora presidenta, en las fechas mencionadas, pasó por una intervención quirúrgica. Durante este tiempo, no desatendió sus funciones, lo cual puedo asegurar", indicó.

Además, detalló que Boluarte continuó trabajando de forma virtual mientras se recuperaba de una cirugía nasal. Sin embargo, precisó que las normas establecen que la presidenta solo está autorizada a desempeñar sus funciones de manera remota si se encuentra fuera del país, lo que podría generar cuestionamientos sobre la conformidad de estas acciones con los reglamentos vigentes.