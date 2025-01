Probablemente, lo que más molestó a la mandataria Dina Boluarte no fue que el coronel PNP Harvey Colchado dirigiera el allanamiento de su residencia en Surquillo. Le debe haber indignado mucho más que rechazara la oferta que le hiciera por intermedio de Mateo Castañeda, su exabogado. Promoverlo de grado superior si la ayudaba con el caso de su hermano Nicanor Boluarte. Colchado relata por qué desestimó el pacto que le propuso la jefa de Estado, un acto por el que en represalia fue pasado al retiro. Por experiencia asegura que, tarde o temprano, todos pagarán con la cárcel.

¿Por qué se suspendió su presentación el sábado (ayer) en la universidad San Marcos?

—Fui invitado formalmente por los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, pero a última hora me enviaron un documento informando que se había suspendido. El tema elegido era: Las redes criminales en la ciudad. Y como investigador iba a hablar precisamente de los delitos más frecuentes, que son la extorsión, sicariato, robos, etc. Había escogido tres casos registrados en Lima, Puno y Trujillo, cuyos operativos fueron ejecutados por la Diviac (División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad).

¿Cuál era el propósito de la presentación?

—Los casos elegidos cuentan con sentencia condenatoria. Era para enseñarle al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cómo se trabaja contra el crimen organizado. Porque estos casos son investigaciones prospectivas y todas ellas resultaron en desarticulaciones de estas organizaciones criminales y en la condena de sus integrantes. Todo gracias a las detenciones preliminares. Pero con la nueva ley aprobada por el Gobierno y el Congreso, ya no sería posible.

¿Cuál es la nueva realidad?

—Ahora lo que están exigiendo a la Policía son los casos de flagrancia. Y si no hay flagrancia, hay que pedir la prevención preventiva. Es decir, hay que citar al investigado, lo que le permitiría que amenace a los agraviados y a los testigos. Y luego de una larga audiencia, recién se resolverá si va a prisión. En la exposición, iba a explicar objetivamente con resultados y sentencias que el mejor camino para investigar organizaciones criminales es mediante las detenciones preliminares judiciales. Los resultados así lo comprueban.

¿Qué es lo que está sucediendo en este momento?

—Santiváñez ha sacado a los policías de la Diviac y los ha enviado a otras unidades. Y lo peor es que está enviando a unidades de prevención y no especializadas, pese a que en la Policía Nacional hay pocos investigadores. El ministro dice que la Fiscalía da libertad, y también dice que solicita la detención preliminar. Eso es falso. La detención preliminar la solicitó la Policía a la Fiscalía mediante un informe policial. Y eso se da en todas las unidades especializadas como la Diviac.

¿Las acciones de desmontaje del sistema anticorrupción por parte del Gobierno y del Ejecutivo son una coincidencia o una confabulación?

—Hay un pacto corrupto entre el Gobierno y el Congreso y todo el mundo se da cuenta. Es evidente que se trata de un pacto de impunidad para que todos se beneficien. ¿Y cuáles son esas leyes? La ley de allanamiento, por ejemplo, obliga la presencia del abogado defensor o que este sea comunicado. Igual sucede con la ley de la colaboración eficaz. Han reducido el plazo a ocho meses. Por estas leyes, varios juicios por organización criminal se están cayendo.

¿Cuál era la intención?

—Estas leyes han sido elaboradas en contubernio entre el Gobierno y el Congreso para defenderse de los casos de corrupción de sus funcionarios, entre ministros y congresistas, así como autoridades de los Gobiernos regionales, provinciales y distritales.

¿Cuál ha sido el impacto de las leyes que menciona?

—Si no cambiaban la ley de detención preliminar, hoy estaría preso el vocero de Palacio de Gobierno, Fredy Hinojosa, y otros funcionarios vinculados al caso de Qali Warma. Y también ha sido beneficiado el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, investigado por organización criminal. Esas leyes que los favorecen también benefician a los delincuentes, a los sicarios, a los extorsionadores.

Pacto. La presidenta Dina Boluarte, con la participación del ministro Santiváñez, pasó al retiro al coronel Harvey Colchado. Foto: difusión

¿El gobierno de Pedro Castillo es más corrupto que el de Dina Boluarte?

—El Gobierno de Dina Boluarte es más corrupto.

¿Se puede decir que los corruptos del gobierno de Pedro Castillo se han acomodado en el de Boluarte?

—Sí, hay varios. Pero no los mencionaré.

¿En cuántas investigaciones contra Dina Boluarte aparece usted como testigo?

—Estoy en dos o tres casos contra la presidente Dina Boluarte, y uno contra el ministro del Interior, Juan José Santívañez.

Cuando habla por teléfono con el general Carlos Morán, ¿usted sabía que lo estaban escuchando Dina Boluarte y Nicanor Boluarte?

—Así es. Porque cuando me llama Carlos Morán, él me dijo que a su costado estaban presentes la presidenta Dina Boluarte y el abogado Mateo Castañeda. Eso me dijo antes de iniciar la conversación. Y en mi rol de agente especial, yo los grabé. La presidenta quería escuchar mi voz y que yo le diga que vamos a archivar el caso de su hermano Nicanor.

Hermanísimo. Nicanor Boluarte al momento de la detención por presunta organización criminal. Foto: La República

Después de su pase al retiro, ¿usted ha recibido algún tipo de mensaje de Palacio de Gobierno para llegar a alguna forma de acuerdo?

—Tengo mucha información de policías y civiles que me dicen que ellos (los del Gobierno) me están haciendo reglaje. Me dicen que me cuide porque me quieren victimar. Sin embargo, no les tengo miedo. He estado en el Huallaga, he combatido al terrorismo y no tengo miedo. Pero sí estoy atento.

¿Usted se sintió extorsionado cuando el abogado de la presidenta le ofreció el ascenso de grado si lo ayudaba en el caso de Nicanor Boluarte, pero al negarse fue pasado al retiro?

—No lo puedo llamar una extorsión, pero sí me presionaron y coaccionaron para ayudar al hermano de la presidenta; y como no acepté, me pasaron al retiro. Pero le digo algo: cuando termine el Gobierno de Dina Boluarte, todos se van a ir presos. Estoy convencido de que todo lo que están haciendo son delitos comprobados. Por ahora se sienten intocables porque tienen un pacto con el Congreso.

En las conversaciones que sostuvo con Mateo Castañeda, ¿usted sabía que el abogado hablaba en nombre de la presidenta Dina Boluarte y de su hermano Nicanor Boluarte?

—Sí, Mateo Castañeda hablaba en nombre de la presidenta, porque él era el abogado de su hermano y de ella.

¿Ha presentado alguna reconsideración para regresar a la Policía Nacional?

—Sí, conforme a ley. Y tienen un plazo de 30 días para contestarme. Y ya se va a vencer.

¿Qué pasa si le deniegan la solicitud?

—Una vez agotada la vía administrativa, voy a hacer mi proceso judicial contencioso-administrativo para pedir mi reingreso.

En acción. Colchado en el allanamiento de la casa de Boluarte. Foto: La República

El ministro Santiváñez asegura que usted ha pasado al retiro con un sueldo de general. ¿Es cierta esa afirmación?

—El ministro Santiváñez no dice la verdad. Es falso porque yo he pasado al retiro sin postular al máximo grado y me quedé con el sueldo de coronel. Y el ministro lo sabe porque su papá es un coronel de la Policía y él fue su abogado para su juicio para que lo asciendan al grado de general.

¿Cuántos más de su promoción han sido pasados al retiro por este Gobierno?

—Soy el único que ha sido pasado al retiro de mi promoción. Y todo por no alinearme al Gobierno.

¿Ha pensado en hacer política?

—Si veo que ya no puedo regresar a la Policía, recién lo pensaría. Pero por el momento no. Todavía soy un oficial joven y tengo mucho que enseñarle y dar a mi institución.

“El general Jhonny Veliz se prestó al juego”

¿El nombramiento como ministro del Interior de Juan Santiváñez fue a cambio de desactivar la Diviac?

—Así lo dicen los chats del capitán Junior Izquierdo. Y la voz es del ministro Juan Santiváñez. No necesitan sacar una muestra de voz, porque hay gran cantidad de declaraciones suyas en los medios. Con esas muestras, deben hacer el peritaje. Esa es la justicia: lenta para algunos y rápida para otros.

¿El expresidente Pedro Castillo intentó pasarlo al retiro?

—Claro, cuando Castillo trató de pasarme al retiro, el general en ese entonces, Carlos Tuse Lloclla, que estaba en Inspectoría, se opuso. Sin embargo, le dieron de baja. Y eso está relatado en detalle en el libro del general Tuse (Castillo: Crónica de una caída anunciada. El caso Colchado).

¿Y quién fue el que hizo el mismo papel en el Gobierno de Dina Boluarte?

—El inspector general de la PNP, Jhonny Veliz Noriega, que, a sabiendas de que no me podían pasar al retiro, se prestó para hacerlo. Esto es una vergüenza. En lugar de defender a los oficiales de la Diviac y a otros miembros de la PNP, se prestó al juego.

¿Qué aspiración fue cortada con el pase al retiro?

—Cuando egresé de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional, mi gran anhelo era llegar a ser general o comandante general de la Policía para cuidar y defender a mis cuadros.

¿Qué hizo el alto mando para frustrarlo?

—Alguna vez, el general Óscar Arriola nos dijo que René (Harvey Colchado Huamaní) y Bica (Walter Lozano Pajuelo) iban a ser generales. Sin embargo, cambiaron las leyes de ascenso para favorecer a los administrativos y no a los operativos. ¿Y qué es lo que hizo el general Óscar Arriola? Pues, firmó las actas de Lozano y de quien habla, para pasarnos al retiro. Qué tal contradicción. Eso no tiene explicación, su accionar habla por él.