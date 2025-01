Fiscalía extrajo información del celular del capitán PNP ‘Culebra’, mientras Santiváñez sigue sin entregar su clave de iCloud

El Ministerio Público realizó la diligencia de peritaje al celular del capitán PNP Junior Izquierdo, más conocido como 'Culebra', en el marco de las investigaciones contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por presunto abuso de autoridad al ordenar un reglaje al periodista Marco Sifuentes del medio La Encerrona.

El fiscal Carlos Ordaya López del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) fue quien ordenó la diligencia de "extracción de información del equipo celular […] de propiedad de Junior Izquierdo Yarlequé, conforme a la Disposición fiscal n° 10 de fecha 3 de enero de 2025".

Junior Izquierdo, quien fue integrante de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), se presentó en la Oficina de Peritajes del Ministerio Público y tiempo después llegó su representante legal, el abogado José Carlos Mejía.

En tanto, mientras se realiza el peritaje al equipo telefónico del policía, el ministro Santiváñez se rehúsa a entregar su clave de iCloud para que las autoridades puedan hacer lo mismo con su celular.

"Existen dos tipos de pedidos: legales e ilegales (…) la información de un iCloud quienes tienen iPhone, saben que con esa contraseña accedes a todo, a cuentas bancarias, fotografías, antecedentes, documentos, accedes a toda tu información. Si la fiscal quiere enterarse de mi vida, que me cite y me pregunte, pero no a través de ningún usuario ni contraseña de iCloud, es un pedido ilegal", expresó el titular del Mininter a la prensa justificando su negativa.

Santiváñez aseguró que presentará ante la Junta Nacional de Justicia una queja de manera formal sobre la función de la fiscal de Nación porque "no permitirá que se vulneren sus derechos".

Designan a capitán PNP Junior Izquierdo 'Culebra' como policía comunitario en Moquegua

Mediante una resolución, la Comandancia General de la PNP, designó al capitán PNP, Junior Izquierdo Yarleque, conocido como 'Culebra', a ocupar el cargo de policía comunitario en la región de Moquegua. La orden se da luego de que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se negara a entregar su cuenta de iCloud a la Fiscalía de la Nación.

Debido a que el pasado 2 de diciembre, el titular del Interior entregó su celular reseteado y sin la tarjeta SIM, el Ministerio Público ordenó a Santiváñez que en un plazo de 48 horas debía entregar su cuenta de iCloud y contraseña de su celular, un iPhone 15 pro max, como parte de la investigación por el presunto delito de abuso de autoridad. Sin embargo, Santiváñez se negó a hacerlo, obstaculizando las investigaciones.