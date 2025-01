Audios revelarían plan para sacar a ministro Demartini: "La tía (Dina Boluarte) quiere limpiar todo, se lo quieren bajar"

La colaboradora eficaz en el caso Qali Warma presentó nuevos audios a la Fiscalía en los que se escuchan conversaciones junto con Carlos Guillén — quien tendría un vínculo cercano con el entorno de la presidenta Dina Boluarte tras ser visto junto a los hermanos Boluarte en el velatorio del exviceministro William Contreras Chávez el 7 de febrero del 2024 — en el que da a entender que se estaría planeando la salida del cargo del ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, según el dominical Cuarto Poder.

De acuerdo al reportaje periodístico, la grabación — de 25 minutos y 15 segundos— seleccionada por el Ministerio Público se registró el 18 de diciembre del año pasado y tendría un contenido penal, en el que se buscaba conocer más sobre los implicados en el caso Frigoinca y el presidente de su directorio, Nilo Burga, y obtener información de altos funcionarios implicados en la investigación que se volverían incómodos para el Gobierno para poder removerlos de sus puestos. Asimismo, se escucha a Guillén decir: "La tía quiere reestructurar todo (...) Limpiar todo. Desaparecer a Demartini, ya ha visto que hay otros intereses políticos".

Carlos Guillén : Una cosa más fuerte que haya y al toque lo reventamos. Es que Morgan, qué pasa, que Julio ha empezado a jugar chueco a los dos lados: a la tía y a Morgan. Que se lo quieren bajar a Demartini.

: Una cosa más fuerte que haya y al toque lo reventamos. Es que Morgan, qué pasa, que Julio ha empezado a jugar chueco a los dos lados: a la tía y a Morgan. Que se lo quieren bajar a Demartini. Colaboradora eficaz : Ah, ya.

: Ah, ya. Carlos Guillén : Acá hay celo de poder, querer quebrar es el tema

: Acá hay celo de poder, querer quebrar es el tema Colaboradora eficaz: Demartini, ah, ya, ya. Pero qué quiere ahora Demartini. ¿Has hablado de eso?

Demartini, ah, ya, ya. Pero qué quiere ahora Demartini. ¿Has hablado de eso? Carlos Guillén: No, no quiero saber nada con Demartini, simplemente queremos voltearlo a Demartini, voltear todo Qali Warma y chapar sus cabezas del tío y del otro tío. Ahorita están yendo sobre los Gambrinos y Julio Demartini, la relación que tienen ellos.

Por otro lado, Carlos Guillén dijo en la conversación que el ministro de Educación, Morgan Quero, le pidió reunirse con él, pero que vaya a ver al señor Manuel Castillo y que no tome su nombre para registrar su visita.

"Mira, el día, en la semana, me escribe Morgan. Me dice: hola, soy Morgan. Llamada, pea. Espera. Yo le llamó y me dice: espera, ok. Y de ahí me dice que quería conversar, yo creo que podemos aprovechar el tiempo, el día de hoy por la noche, pensando que mañana tenemos un dominical. El mismo sábado nos hemos reunido. Ya mejor dices que vas al señor Manuel Castillo, o sea, no quiso que tome su nombre. Y ahí me empieza a decir, que se lo quieren bajar a Demartini (...) Que se lo quieren bajar a Demartini", expresó Guillén.

En su defensa, Carlos Guillén indicó que no se reunió con Morgan Quero, y que su visita el 3 y 20 de diciembre se debe a un tema de la universidad San Marcos. De igual manera, Guillén resaltó que esos audios deben ser probados por la Fiscalía luego de hacerse públicos. "Nunca he tenido la oportunidad de conversar con él, con el ministro no me he reunido", enfatizó.

Qali Warma: "A Demartini lo van a agarrar"

En otro momento de la conversación, que está bajo el resguardo del Ministerio Público, se escucharía a Carlos Guillén hablar con la colaboradora eficaz sobre el presidente de Frigoinca, Nilo Burga, y que "lo quieren enterrar, pero ya del lado del Gobierno". En esa misma línea, en la charla del 18 de diciembre — una semana antes del fallecimiento de Burga Malca— se haría mención de la presidenta Dina Boluarte y la intención de que al ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, "lo van a agarrar".

Carlos Guillén: Pero ya, para capturar y agarrarlo. Se quieren ir con todo.

Pero ya, para capturar y agarrarlo. Se quieren ir con todo. Colaboradora eficaz: Pero, ¿quién quiere eso?

Pero, ¿quién quiere eso? Carlos Guillén: Eso lo quieren arriba, la cabeza.

Eso lo quieren arriba, la cabeza. Colaboradora eficaz: Pero, quién pues...

Pero, quién pues... Carlos Guillén: Quien tiene bastante confianza con el hermano de la presidenta y con la tía, soy yo.

Quien tiene bastante confianza con el hermano de la presidenta y con la tía, soy yo. Colaboradora eficaz : Con la presidenta.

: Con la presidenta. Carlos Guillén: Sí, entonces el lado, parece que Demartini ha empezado a jugar por ahí. A Demartini lo van a agarrar.

Sí, entonces el lado, parece que Demartini ha empezado a jugar por ahí. A Demartini lo van a agarrar. Colaboradora eficaz : También a Demartini lo van a agarrar.

: También a Demartini lo van a agarrar. Carlos Guillén: Lo van a agarrar, entonces, por ahí hay celos políticos también, por el lado de la presidenta. La presidenta también quiera ya chaparlo a ese pata.

Lo van a agarrar, entonces, por ahí hay celos políticos también, por el lado de la presidenta. La presidenta también quiera ya chaparlo a ese pata. Colaboradora eficaz : ¿A Demartini?

: ¿A Demartini? Carlos Guillén: No, al cómo se llama… A tu jefe. A Nilo Burga.

Al ser consultado sobre el fallecimiento de Nilo Burga, Carlos Guillén lo calificó como "un suicidio medio extraño"; sin embargo, al ser refutado sobre si había sido un asesinato, dijo: "Sí, al parecer como los medios dicen. Si yo creo que sí". Por otro lado, Guillén enfatizó que nunca conversó con Noemí Alvarado sobre la posibilidad de que Nilo Burga vaya a ser asesinado.

"No, nunca conversé con eso, yo me enteré por los medios, no, nunca he hablado sobre eso, más bien cuando he conversado con ella le he dicho como amigo, en momento le tenía la amistad le dije: cuídate, mira lo que está pasando. Sí, le dije que se cuide, que tenga cuidado", comentó.