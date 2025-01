Caso Qali Warma: ¿quién es Carlos Guillén y por qué se le vincula con Dina Boluarte?

Un nuevo personaje aparece en la presunta red de corrupción enquistada en Qali Warma. Se trata de Carlos Guillén, quien sería allegado a la presidenta Dina Boluarte y su hermano Nicanor, además de presuntamente tener cercanía con el actual ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini.

Si bien su nombre tardó en aparecer en las investigaciones contra el programa de alimentación escolar, un reportaje de Canal N evidenció que familiares de Guillén han obtenido órdenes de servicio con el Estado por varios miles de soles. Uno de estos contratos fue directamente con Qali Warma cuando Dina Boluarte se desempeñaba como ministra de Desarrollo.

Carlos Guillén: ¿por qué se le vincula con Dina Boluarte y su hermano?

En la investigación realizada por el referido medio se confirma que Carlos Guillén asistió al velorio del exviceministro de Desarrollo e Inclusión Social, William Contreras Chávez el 7 de febrero del 2024. Durante la ceremonia, estuvo cerca de los hermanos Boluarte, especialemente de Nicanor, a quien acompañó cuando este se retiró.

Además de esto, Canal N registró un visita que hizo Guillén Anchayhua a la vivienda del hermano de la jefa de Estado. El 18 de octubre 2023, el mismo día del cumpleaños de Nicanor Boluarte, este recibió a Guillén y otras personas en su departamento.

Tiempo después, el 10 de mayo del 2024, cuando Nicanor fue detenido preliminarmente por el caso Los Waykis en la sombra, Guillén también estuvo en el lugar viendo preocupadamente las diligencia de la Fiscalía y PNP.

Al respecto, por medio de un comunicado, la Presidencia rechazó el reportaje de Latina que demostró que Guillén se reunió con ella el 31 de enero del 2023 y que estuvo a su lado durante el sepelio del exviceministro de Desarrollo e Inclusión Social, William Contreras, quien falleció en enero del 2024.

Para la Presidencia esta investigación periodística es "tendenciosa" y "no tiene fundamento alguno". Asimismo, negaron que la mandataria no tiene "ninguna relación amical y/o contraactual con el señor Guillén Anchayhua".

Carlos Guillén y Julio Demartini

Por su parte, el ministro Julio Demartini confirmó que entre septiembre y octubre de 2024 fue la primera vez habría conversado con Carlos Guillén dentro del Congreso de la República. "Yo me acuerdo de él porque me hizo recordar que es una persona cercana al exviceministro William Contreras, ya fallecido (…) No hay chats previos, ni he tenido una amistad, ni enemistad previa", alegó en entrevista para Canal N.

El 4 de noviembre, Demartini recibe un mensaje de WhatsApp en el cual Guillén le solicita una reunión, la cual se concreta el 22 de noviembre. "No es extraño (tener una reunión) porque mi política es recibir a puertas abiertas a muchas personas", se justificó.

Tuvo una segunda reunión el último 7 de enero en la cual Guillén le indica que América TV estaría desarrollando una nueva investigación. A lo que Demartini respondió que no habría problema y que estaría a favor de toda investigación que busque esclarecer el caso Qali Warma.