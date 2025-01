Dina Boluarte invita a Donald Trump a visitar el Perú en medio de crisis por inseguridad

La presidenta Dina Boluarte olvidó la inseguridad que vive el país y durante su participación en el Foro Económico Mundial (WEF), en Davos (Suiza), lejos de reconocer que la crisis que existe por el crimen organizado dijo que el Perú recuperado su tranquilidad política, económica y social. A ello, la jefa de Estado propuso al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, visitar Perú para "tejer lazos".

"Espero que el presidente Trump mire al Perú con ese interés que los otros países del mundo nos están mirando, porque Perú gracias al trabajo responsable de manera económica, política y social es el país que mejor expectativa está brindando para las inversiones extranjeras”, dijo Boluarte en su discurso.

"Invitamos al presidente Donald Trump que nos visite o viceversa, y poder conversar con él para que podamos empezar a tejer los lazos entre Estados Unidos y Perú, que ya existen”, añadió la jefa de Estado.

Si bien la presidenta durante su discurso aseguró que América Latina ve el regreso de Donald Trump con esperanza y con esa mirada de trabajar de manera multilateral junto a otros presidentes de la región, el internacionalista Farid Kahhat dijo que lo dicho por la mandataria es totalmente falso, debido a que las políticas que promueve el presidente de Estados Unidos es diferente a lo que pregona Boluarte en Davos.

"Lo que dice Boluarte es totalmente falso, no sé de donde saca eso, pues, Donald Trump va en contra del multileralismo; es decir, que se debilita la cooperación entre países, incluso no cree en el derecho internacional, en realidad no sé de donde está sacando eso Boluarte", dijo Farid Kahhat a La República.

Dina Boluarte olvida sus casos de corrupción

La presidenta Dina Boluarte durante el Foro también olvidó sus casos de corrupción en el que se ve involucrada y dijo que su Gobierno no está manchado y que trabaja "con las manos limpias".

"Hemos dicho que la marca de este Gobierno va a ser trabajar con las manos limpias. No tenemos en los dos años y un mes que tenemos de gobierno, que por cierto es el gobierno que más tiempo está durando desde 2016, que hubo 6 presidentes y vamos a terminarlo el 28 de julio de 2026 porque así tiene que ser", dijo Boluarte.