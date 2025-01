A tan solo un año de las elecciones generales, las simpatías y desagrados comienzan a profundizarse dentro de la escena política nacional. Martín Vizcarra, pese a su inhabilitación para ejercer funciones públicas por 10 años, no pierde las esperanzas de ser parte de la contienda electoral y sigue recorriendo el país como precandidato a la presidencia con su partido político Perú Primero.

En su reciente visita a Loreto, Vizcarra fue aplaudido por la población que lo recibió con entusiasmo. Según videos captados por el equipo de comunicación del expresidente, la población loretana acompañó al exmandatario con arengas: "Vizcarra, amigo, el pueblo está contigo".

Sin embargo, la situación es diferente para la actual presidenta Dina Boluarte que cuenta con solo 3% de aprobación. Aunque la mandataria no participará en las Elecciones Generales de 2026, debido a que la reelección no es posible bajo el actual ordenamiento constitucional peruano, se evidencia un marcado contraste entre el apoyo con el que hoy cuenta Martín Vizcarra y los reclamos a los que se enfrenta Boluarte cuando va al interior del país o en actividades oficiales en Lima.

La escasa conexión y simpatía de Boluarte con la población se evidenció durante su última visita de 2024 al distrito de Chosica. En esa ocasión, la población de Chosica rechazó la presencia de la mandataria con vítores, entre los que se destacaba: "Por todos aquellos que han muerto por culpa de nuestra presidenta incapaz e incompetente. En vez de arreglarse la nariz, que arregle nuestro país", expresó una de las manifestantes en contra de Boluarte.

Sin embargo, no solo Boluarte es objeto de rechazo por parte de la población hacia la clase política. Distintos representantes parlamentarios de bancadas que participarán en las próximas Elecciones Generales de 2026 también han sido sindicados por la ciudadanía por diversas razones. Tal es el caso de los representantes de Perú Libre, quienes fueron rechazados el año pasado en Huancayo por haber votado en línea con el fujimorismo en varios proyectos presentados. "¡Fuera, váyanse! Nadie los quiere", se escuchó decir a los manifestantes en un mercado al que asistían congresistas de la agrupación liderada por el prófugo Vladimir Cerrón.

A casi un año de los próximos comicios electorales, la población comienza a mostrar sus preferencias por algunas figuras políticas y su rechazo hacia ciertos representantes nacionales.

Pese al rechazo, Boluarte se muestra irónica con su baja aprobación

A pesar de la concreta desaprobación hacia la jefa de Estado, Dina Boluarte no parece preocupada por ello. En más de una ocasión, la mandataria ha ironizado sobre la baja aprobación registrada en las encuestas. Recientemente, solicitó a las encuestadoras que le asignaran un 0% de aprobación para "poder seguir trabajando sin preocupaciones".

"Este año que terminó, 2024, vimos con satisfacción y orgullo que nuestra economía ha crecido. Eso nadie lo puede negar, ni siquiera aquellos que dicen que no hacemos nada y que nos califican con un 3% o 4% en las encuestas. Ayer, un periódico que nos quiere mucho nos subió un punto más: 5%. Yo les digo que no me hagan el favor. No les he pedido que me suban; pónganme 0, y así estaremos tranquilos y sin preocupaciones. Seguimos trabajando", expresó la presidenta con ironía.

No es la primera vez que mantiene un discurso similar. En un evento en Carabayllo el 21 de diciembre de 2024, comentó sobre el primer informe que señalaba que solo el 3% de la población aprueba su gestión. En este contexto, expresó: "A quienes me califican con un 3% de aprobación, les digo: mejor pónganme 00, así estamos empatados y nos vamos a penales. ¿Por qué gastan su dinero y energía en esto? Al principio me daban un 11%; luego incluso vinieron con propuestas para subir dos puntos a cambio de algo, pero les respondí que no".

Solo días antes, el 20 de diciembre, en un acto oficial en Chalhuanca, Apurímac, Boluarte mantuvo su tono sarcástico al referirse nuevamente a su baja aprobación. Ante los asistentes, señaló: "En Lima afirman que tengo un 3% de aprobación. ¿Y qué respondemos? Aquí estamos. Solo sonrío y digo: ‘Señor, perdónalos, porque no saben lo que dicen ni lo que encuestan’".

Martín Vizcarra: aprobado por la población, pero con juicios pendientes

A pesar de la aprobación popular que mantiene el expresidente Martín Vizcarra, no todo es positivo para el líder de Perú Primero. El también exgobernador de Moquegua enfrenta un proceso judicial en su contra por el presunto delito de cohecho pasivo propio, en el marco del caso del hospital de Moquegua. Según la teoría fiscal, durante su mandato como gobernador regional de Moquegua, el expresidente habría solicitado y recibido un soborno de S/1.3 millones a cambio de adjudicar la obra a la empresa constructora ICCGSA.

En esa misma línea, José Fernando Castillo Dibós, exgerente general y expresidente del directorio de ICCGSA, declaró que entregó 60 mil dólares al expresidente durante una reunión con él y el exministro de Agricultura, José Hernández. Castillo Dibós, quien se presentó como colaborador eficaz, fue interrogado por el fiscal Osías Germán Castañeda, y admitió conocer al ingeniero Hernández, señalado como intermediario en los sobornos recibidos por Vizcarra. Además, recordó que ICCGSA participó en la licitación del hospital de Moquegua convocada por UNOPS, donde el gobierno regional de Moquegua, presidido por Vizcarra, tenía la decisión final sobre la adjudicación de la obra.

Además de ello, Vizcarra enfrenta acusaciones constitucionales dentro del Congreso de la República. En el contexto de una denuncia por los presuntos delitos de negociación incompatible y nombramiento ilegal en perjuicio del Estado, se le acusa junto a la exministra de Justicia, Ana Revilla, por haber designado de forma irregular a Daniel Soria Luján como procurador general. En la última sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, el expresidente decidió acogerse al silencio y solo intervino para manifestar su desacuerdo con la acusación y con el trato recibido por los congresistas vinculados a su proceso de acusación constitucional.