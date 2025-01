El expresidente, Martín Vizcarra, se presentó el día de hoy ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República en el marco de la denuncia por los presuntos delitos de negociación incompatible y nombramiento ilegal en agravio de Estado por supuestamente haber nombrado de manera irregular a Daniel Soria Luján como procurador general y esto se extiende a la exministra de Justicia, Ana Revilla. En el interrogatorio liderado por María Acuña, el exmandatario decidió acogerse al derecho de guardar silencio; sin embargo, pidió unos minutos para una breve intervención..

"El Ministerio Público sobre este tema presentó una denuncia ante el Congreso, quedan dos opciones: mandarla al archivo o declararla procedente. He renunciado a mi derecho del antejuicio político. Si procede la denuncia, van a llegar a la misma situación que pasa la investigación al Poder Judicial, pero pueden optar por archivarla, entonces quedará en una situación un poco difícil. He sido sujeto a un proceso de inhabilitación y cuando llega a la Comisión Permanente y envío mi certificado médico para no presentarme, la CP puso a votación el hecho si si estaba o no estaba enfermo y ganó que no estaba enfermo y no se hizo caso al certificado médico", fueron las palabras de Martín Vizcarra debido al rechazo de cuestión previa para que se acepte su renuncia al antejuicio político.

Finalizada su intervención, el expresidente pidió permiso para poder retirarse. Cabe resaltar que Vizcarra y Revilla son acusados por los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal de cargo, normados en los artículos 399 y 381 del Código Penal.

A su salida de la audiencia, Vizcarra, aseguró que él al igual que cualquier ciudadano, tiene el derecho de participar en la vida política del Perú. "Como todo ciudadano yo tengo el derecho de poder hacer vida política, soy parte de Perú Primero que participará en las elecciones de 2026, en una democracia quien determina es el pueblo", declaró.

Martín Vizcarra: PJ amplió impedimento de salida por 6 meses

El juez Ubaldo Callo aprobó ampliar por 6 meses el impedimento de salida del país del expresidente Martín Vizcarra. Ubaldo sustentó su decisión en que era altamente probable que el ex jefe de Estado reciba prontamente una sentencia que lo declare culpable y lo condene.

"Este juzgado procede a declarar fundado el pedido de prolongación de la medida de impedimento de salida solicitada por el Ministerio Público contra Martín Vizcarra Cornejo y se prolonga el impedimento de salida ordenada por resolución con fecha 30 dic 2023 por un plazo adicional de 6 meses", expresó el juez en la audiencia", explicó Callo.