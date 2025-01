Denuncian a congresista Juan Burgos ante la Fiscalía por presunta usurpación de funciones

El congresista Juan Burgos fue denunciado ante la Fiscalía por su colega Héctor Valer por el presunto delito de usurpación de funciones. De acuerdo con el oficio remitido a la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, el denunciante lo acusa de que haber asumido "de facto atribuciones de investigación penal sin recibir la aprobación del Pleno".

Según el documento, Valer Pinto acusa a Burgos de que, en su calidad de presidente de la Comisión de Fiscalización, ha realizado "actos de investigación penal" sin haber sido "investido por el Pleno como Comisión Investigadora" según ordena la Carta Magna y el Reglamento del Congreso.

Para ello, el parlamentario Valer menciona la investigación que la Comisión inició en contra de la mandataria Dina Boluarte por el caso Cofre y el presunto abandono de cargo al realizarse una cirugía a mediados del 2023. Asimismo, hace referencia a la indagación sobre la presunta red de prostitución en el Congreso.

"Solicitamos que se realice una investigación por el presunto delito de Usurpación de Funciones, ilícito penal tipificado en el artículo 361 del Código Penal, dado que, el referido congresista estaría citando a servidores y funcionarios del Congreso de la República para declarar y brindar sus testimonios, solicitando información a diversas entidades del Estado públicas, entre otras actuaciones sin que tenga competencia para ello, asumiendo funciones que en el ámbito penal únicamente le competen al Ministerio Público", se lee en la denuncia.

Juan Burgos tras ser denunciado ante la Fiscalía: "No me van a callar"

Al ser notificado de esta denuncia, el congresista Burgos Oliveros publicó un video en sus redes oficiales asegurando que continuará con las investigaciones y no se dejará amedrentar.

"Hubieran preferido dispararme 60 balas para silenciarme, pero no me van a callar. Vamos a seguir luchando por la verdad y por limpiar todas las instituciones del Perú porque el Perú necesita confiar en su democracia. Soy Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización y no me van a callar. Mi compromiso en con todo el Perú", comunicó.