La fiscal de la Nación Delia Espinoza, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, reprogramó la declaración de la presidenta Dina Boluarte Zegarra para el 22 de enero próximo, en la investigación del caso Cofre, de presunto favorecimiento a la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas.

Dina Boluarte debió acudir hoy, 15 de enero, a declarar a sede del Ministerio Público, en la avenida Abancay, pero no lo hizo. Sus abogados presentaron un recurso al Poder Judicial cuestionando la ampliación del plazo de la investigación.

La fiscalía de la Nación consideró que ese reclamo no afectaba la programación de diligencias. Además, a través de la red social X señalaron que la investigación cumple con los plazos previstos en el Código Procesal Penal.

El plazo de la investigación

Fiscal de la Nación, Delia Espinoza busca interrogar a la presidenta por supuesta protección a Vladimir Cerrón

El 27 de septiembre de 2024, el entonces fiscal de la Nación Juan Carlos Villena anunció el inició de una investigación preliminar a la presidenta por el plazo de 90 días, es decir, hasta el 27 de diciembre, para esclarecer si el uso del auto presidencial conocido como Cofre buscó favorecer la fuga del líder de Perú Libre.

Antes del vencimiento del plazo, de acuerdo con la fiscalía, dada la complejidad del caso y las diversas diligencias programadas, se dispuso una nueva ampliación temporal de la investigación por otros 120 días, es decir hasta abril.

El abogado de la presidenta Juan Carlos Portugal considera que la ampliación y la citación a la declaración se realizó cuando el plazo inicial ya estaba vencido, por lo cual recomendó a su clienta no asistir.

"Si asistimos a la diligencia estaríamos convalidando lo sucedido. No es que la presidenta no desea acudir o que quiere evadir. Nosotros le pedimos a la fiscalía que nos convoque dentro del plazo y no lo hizo. Por consecuencia, no podemos convalidar una citación con un plazo vencido", afirmó el abogado.

Anotó que "si el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, luego de una audiencia pública, rechaza el control del plazo, por supuesto que asistiremos".

Nueva citación a declarar

El Ministerio Público no está dispuesto a esperar. Los fiscales consideran que interponer un recurso de control de plazo no suspende las diligencias ya programadas. Por lo cual, procedieron a reprogramar la citación a la presidencia para el próximo miércoles, 22 de enero de 2024, a las 9:00 de la mañana.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema todavía no ha programado fecha y hora para evaluar en audiencia pública el recurso presentado por los abogados de la presidenta de la República.