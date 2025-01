Según un informe periodístico, la ex coordinadora técnica del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, la abogada Rosario Gonzales, fue identificada como la copropietaria del hotel en el que Nilo Burga Malca fue hallado sin vida la noche del 25 de diciembre del año pasado. Cabe recordar que Burga fue el directivo de la empresa Frigoinca que proveía de alimentos al programa social Qali Warma (hoy Wasi Mikuna).

De acuerdo con la información, Rosario Gonzales tuvo ese puesto en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social entre noviembre de 2023 y abril de 2024. Se desenvolvía muy cerca del titular Julio Demartini y de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra. Ella fue consultada por si es que había tenido algún contacto con Nilo Burga, lo cual negó rotundamente. "No lo conozco al señor. Me han comentado los que trabajan ahí que el señor frecuentaba el hotel. Iba a reuniones y todo, pero no lo he conocido", declaró.

En las imágenes que muestra el reportaje se observa el hotel al que Nilo Burga había sido asiduo cuando estaba con vida. Olivia García, una trabajadora del lugar, detalla que el directivo solía frecuentar la habitación 301, y agrega que los cuchillos con los que fue hallado que serían el arma que habría ocasionado su muerte, no pertenecen a la empresa y que curiosamente, no cuentan con cámaras en los pasadizos.

Cabe recordar, que se encontró una carta de Burga en su auto de la marca Toyota en la que anotó una declaración que iba a presentar al Ministerio Público que se encontraba investigando cuál era su implicancia en la trama de corrupción. En el manuscrito menciona a personas y empresas de la competencia de su producto de conservas 'Don Simón', y señalaba que todo era parte de un complot contra su organización. Además, culpaba a Alvarado, testigo clave del caso, de ser usada para denunciar sus enlatados con carne de caballo.

Nilo Burga Malca: heridas no serían de suicidio

El antropólogo forense, Dany Humpire, señala que la manera en la que ocurrió la muerte y la forma de las heridas no son comunes de un suicidio. "Los suicidios que son arma blanca suelen ser con cortes en la muñeca, pero nunca de aquí allá (refiriéndose al cuello), de abajo arriba al lado opuesto. Eso llama la atención", explicó el especialista.

Asimismo, la manera en la que la sangre se encontraba esparcida, determinaban que la pelea empezó en el sillón y terminó en la cama. "Una muerte atípica que no reúne las características de un suicidio. Hay una alta probabilidad de homicidio", comentó.

Nilo Burga Malca: nuevos hechos en el caso

Una nueva declaración ha salido a la luz, Gonzalo Barreto Burga, pareja de Noemí Alvarado, dijo en una declaración jurada haberle robado el celular de Frigoinca a su pareja. Además indicó que vendió este teléfono al periodista Martín Riepl y al empresario Josías Sánchez Dávila por un total de 30 mil soles, que habrían pagado ambos en dos partes. Riepl es accionista de conservas Gambrinus y CAAS alimentos, proveedora del programa Qali Warma y competidoras de la empresa Frigoinca.

"Josías Sánchez Dávila (…) me indujo en reiteradas ocasiones para grabar videos y sustraer el celular e información de mi pareja, Noemí Alvarado Llanos (…), que tenía de la empresa Frigoinca, bajo una oferta dineraria. (…) Me solicitó que le haga entrega del celular con modelo iPhone 13 de la propiedad de la señora antes mencionada para extraer información", señala Gonzalo Barreto.