Amenaza a Nilo Burga: “Tú eres el siguiente y no te vas a escapar”

El mensaje que recibió Nilo Burga Malca fue claro y preciso, no había necesidad de mayor interpretación: “Tú eres el siguiente y no te vas a escapar”. Esta es una de las contundentes razones de la familia del propietario de Frigoinca para sospechar que fue asesinado para silenciarlo.

Es lo que dio a entender a la policía Elita Farro Medina, pareja del empresario que fue encontrado muerto aproximadamente a las 5 p. m. del 25 de diciembre, en la habitación 301 del Hotel Sauna Luz y Luna, de Magdalena del Mar. La División de Investigación de Homicidios sospecha que Burga fue asesinado a puñaladas y que los autores del crimen simularon un escenario de supuesto suicidio

Elita Farro Medina relató a los agentes que Nilo Burga se encontraba ocupado en organizar su defensa ante la fiscalía que investiga el caso contra su empresa Frigoinca, acusada de suministrar al programa nacional de alimentación escolar Qali Warma -ahora Wasi Mikuna-, toneladas de conservas en mal estado de res, cerdo, pollo y pavita, que se distribuyen en los colegios más pobres del país.

También se atribuye a la empresa de Burga, de haber pagado sobornos a funcionarios y servidores de Qali Warma, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), del Ministerio de Salud, para pasar por alto graves casos de intoxicación con los enlatados “Don Simón”, que fabrica Frigoinca.

Lita Farro narró a los policías que su pareja estaba enfrascado en demostrar que su exempleada Noemí Alvarado Llanos, lo había traicionado yéndose con otras empresas competidoras y haber montado una supuesta complot para tumbarse a Frigoinca, una de las más importantes proveedoras de conservas del programa Qali Warma. Todas las energías de Nilo Burga estaban dedicadas a acopiar información que había planeado entregar a la fiscalía. Nada más lejos de la imagen de un hombre desesperado que optó por disponer de su vida. Así lo confirmó la viuda:

El vehículo. El vehículo con el que Nilo Burga Malca llegó al hotel está inscrito a nombre de Tierra Inca Foods, una empresa de fachada de Frigoinca. Foto: La República

“La última vez que lo vi fue a las 2 de la tarde (del 25 de diciembre). Salió de la casa para encontrarse con su abogado, ya que quería entregar unos escritos que ese mismo día, en horas de la mañana, yo le ayudé a pasar en limpio, relacionados con los problemas que viene teniendo con la fiscalía por su empresa Frigoinca”, explicó Lita Farro Medina a la policía.

Los agentes le pidieron que hiciera más precisiones sobre los manuscritos. Se especuló que Nilo Burga Malca se había despedido de sus seres queridos, pero Lita Farro no solo lo descarto. El contenido de los escritos tampoco cuentan con una sola palabra de una eventual decisión de quitarse la vida.

“En la mañana (del 25 de diciembre), Nilo se encontraba sentado en la mesa donde almorzamos . Se encontraba escribiendo en varias hojas y me pedía que lo ayude. (...) Me comienza a decir que estaba escribiendo una carta para dársela a su abogado y a su vez la entregara a la fiscalía por el caso de su empresa Frigoinca. Quería que el borrador que había hecho, lo pasara yo a limpio, porque él ya no podía escribir más. Fue el caso que yo con mi puño y letra con lapicero azul transcribía, y él me dictaba algunas cosas que agregaba”, apuntó Elita Farro, confirmando que Nilo Burga estaba abocado a preparar su defensa ante la fiscalía.

Lo mencionado por la viuda del propietario de Frigoinca coincide con otras acciones de Nilo Burga por defender a su empresa frente a las revelaciones que publicó el dominical “Punto Final” de Latina, desde el 6 de octubre. Al difundirse el caso, Qali Warma dispuso el retiro del producto “Don Simón” debido a las denuncias de carne contaminada e intoxicación de escolares. La medida no solo perjudicó a Frigoinca sino también particularmente a los proveedores del programa de alimentación escolar que había comprado toneladas de las conservas.

Después de varios reclamos, recién el 4 de diciembre, Nilo Burga aceptó reunirse con una decena de proveedores afectados por el retiro de “Don Simón”. Los convocó a una oficina en la avenida del Ejército 1215, en Miraflores. En el encuentro, los clientes de Frigoinca reclamaron la devolución de su dinero. En promedio, cada uno había comprado 100 mil cajas de “Don Simón” por un valor aproximado de S/2 millones. Al no repartir las latas de Frigoinca por el escándalo de corrupción, las empresas afrontaban una significativa pérdida.

En esa ocasión describió una conspiración orquestada por sus competidores. Se emocionó hasta las lágrimas defendiendo los productos de “Don Simón”. Les aseguró que había pedido a la fiscalía del caso que sometiera a pruebas de laboratorio a las conservas que fabricaba para garantizar que estaban en perfectas condiciones. Les rogó que confiaran en él, que había contratado abogados para esclarecer los hechos. Y que nadie saldría perjudicado.

Los testigos de la reunión dijeron lo mismo que Elita Farro Medina. No parecía ser alguien ganado por la desesperación, la paranoia o el terror. Nilo Burga era alguien que se había propuesto defender a su empresa, que en la última campaña de Qali Warma había obtenido contratos por S/85 millones.Y que culpaba de todo a su extrabajadora Noemí Alvarado Llanos, que luego apareció en el dominical “Cuarto Poder”, el 12 de noviembre, confirmando pagos de sobornos a funcionarios y servidores públicos. En su manifestación policial, Elita Farro, la viuda de Burga, mencionó lo mismo que el empresario le dijo a los proveedores.

“(Nilo Burga) mencionaba que la fiscalía debía verificar bien los productos y lo hiciera con un buen laboratorio certificado. Además, mencionaba a una señora de nombre Noemí (Alvarado Llanos), que era como una vendedora de su empresa. Y que ella había hecho todo un círculo para poder vender más”, señaló Elita Farro.

Es en este contexto que la policía preguntó: -“¿Nilo Burga Malca recibía amenazas de muerte?”.

-“Una vez mostró un mensaje que él habían recibido que decía: ‘Tú eres el siguiente y no te vas a escapar’, el cual me imagino que debe estar en su teléfono”.

Lo cierto es que los que recibían pagos del empresario Burga para favorecer a los productos de Frigoinca, son los más beneficiados con su silencio definitivo. Pero no por siempre.

PUEDES VER: De seis puñaladas asesinaron al empresario Nilo Burga Malca

“Le han pagado (a Noemí) para hacerme daño”

Según la declaración policial de Elita Parro Medina, viuda de Nilo Burga Malca, el Hotel Sauna Luz y Luna lo frecuentaba desde hace años. Lo que quiere decir, que entre los autores del presunto crimen, debe haber habido alguien que sabía que siempre se hospedaba en la habitación 301.

“Él (Nilo Burga) iba casi seguido a ese hotel, ya que ahí se reunía con sus amigos para cuestiones de trabajo, otras veces para el sauna. También quiero agregar que cuando íbamos a realizar compras en Magdalena, nosotros guardábamos el carro en la cochera del hotel, ya que conocían basta a Nilo, y por eso nos permitían estacionar el carro ahí”.

El personal de servicio del hotel también fue interrogado por la policía. Se confirmó que el empresario habituaba pasar el tiempo en la habitación 301.

Al final del interrogatorio, Elita Farro hizo una revelación: ““Nilo en vida me dijo que la chica (Noemí Alvarado) que paraba saliendo en la televisión, había sido pagada para hacerle daño”.

En detalle