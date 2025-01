Nilo Burga: ladrón confiesa robo de celular de Frigoinca que destapó corrupción en Qali Warma

Tras la revelación del contenido de los manuscritos donde Nilo Burga acusó a Noemí Alvarado en vender el celular de Frigoinca a la competencia para “hacerle daño”, una declaración jurada hecha por Gonzalo Barreto Burga, pareja de Alvarado, reveló que fue él quien a cambio de 30 mil soles robó y vendió el dispositivo a dos personas relacionadas con Gambrinus y CAAS Alimentos, empresas competidoras da empresa de Nilo.

De acuerdo con la confesión de Barreto, uno de los objetivos del robo del teléfono celular a Noemí, trabajadora de confianza de Nilo Burga y Michael Burga, fue usar la información almacenada para realizar un “reportaje periodístico” en el canal de Frecuencia Latina, debido a que uno de los empresarios con interés en el celular, “tenía contactos en la mencionada televisora”.

Así fue, el 6 de octubre, a través del programa ‘Punto Final’, Latina publicó la primera entrega sobre el caso de Frigoinca y su participación en el caso de corrupción en Qali Warma, presuntamente sustentada en la información que se habría encontrado en el celular que Gonzalo Barreto robó.

Posterior a ello, el 12 de noviembre, Noemí Alvarado ofreció una entrevista a ‘Cuarto poder’, en la que confirmó los hechos presentados por el dominical de Latina. Además, aportó nuevas evidencias sobre presuntos actos de corrupción que implicaban a Nilo Burga y su hijo Michael Burga.

Josías Sánchez, accionista de CAAS Alimentos; y Martín Riepl, cuya familia es propietaria de Productos Gambrinus, fueron los empresarios que pagaron 30 mil soles a cambio del celular, según la declaración jurada de Barreto.

“El sr Josías Tercero Sánchez Dávila en compañía del Sr Martín Werner Riepl (...) periodista de Frecuencia Latina, me ofrecieron la cantidad de 30 mil soles con la finalidad de entregar lo solicitado y amenazar de muerte a mi pareja en caso me denunciara. Este dinero (...) se me entrego 10 mil soles por parte del sr Josías; y siete días después el Sr Martin Riepl me entregó 20 mil soles.

Cabe salar que, al ser consultados sobre esta declaración hecha por Barreto, Sánchez y Riepl señalaron a La República que las acusaciones en su contra son falsas.

“Al señor no lo conozco, nunca he hablado con él y no he hecho entrega de ningún dinero. Absolutamente, todo es falso”, indicó Martín Riepl. Por su lado, Josías Sánchez dijo, “niego las afirmaciones vertidas por la persona en mención, no comprendo los motivos que habrá tenido”.

¿Cómo se robó el celular?

Según Gonzalo Barreto, el hurto del dispositivo móvil se dio el 17 de mayo del 2024, mientras Noemí se encontraba descansando. Una vez robado, al tener conocimiento de la clave del celular, Barreto hizo entrega del aparato electrónico a Sánchez y Riepl.

“El día 17 de mayo de 2024, en circunstancias que la señora se encontraba durmiendo me apropie de dicho aparato electrónico (...) y hacerle entrega al sr Josías Sánchez en complicidad con el Sr Martin Riepl”, mencionó Barreto en su declaración Jurada.