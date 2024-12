RMP sobre posible vacancia contra Dina Boluarte: “Todavía la van a proteger. La necesitan”

La presidenta Dina Boluarte continúa acumulando investigaciones fiscales. La Fiscalía le inició una nueva investigación por el presunto delito de omisión de funciones, luego de que el exprimer ministro, Alberto Otárola, indicó ante la Comisión de Fiscalización que la jefa de Estado se realizó una rinoplastia. Esto ocasionó que en el interior del Congreso, algunos parlamentarios se planteen presentar una moción de vacancia.

Sin embargo, de acuerdo con la abogada Rosa María Palacios, durante su programa Sin Guion, un pedido de ese tipo no avanzaría en el Parlamento, pues los congresistas continuarán con el típico blindaje a la jefa de Estado.

"El vocero presidencial dijo que él no se iba a pronunciar sobre la intimidad de la señora presidenta, mientras que otros ministros dicen que no tenían conocimiento, pero ha habido varias veces en que se ha hecho la pregunta y no se ha querido responder. Pero ahora ha cambiado el reconocimiento público de un alto funcionario como Alberto Otárola", indicó.

"No pierdan tiempo con una vacancia. No solamente es una vacancia lo que esta de por medio, lo que está de por medio es una infracción cosntitucional por delito y otra por constitución, ninguna de esas se puede completar mientras Dina Boluarte sea presidenta, pero sí una vacancia. Sin embargo, sabemos que no hay los votos para una vacancia. Todavía la necesitan y todavía la van a proteger", dijo Palacios.

La cirugía y su presunta ausencia en el cargo presidencial

La investigación por presunto abandono del cargo presidencial comienza una semana después que el expremier Alberto Otárola manifestó a la Comisión de Fiscalización del Congreso que en junio del año pasado la mandataria se ausentó varios días debido a una cirugía a su nariz.

El Gobierno no ha podido negar esa información. En el Congreso, la oposición consideró que el hecho de no haber informado de esa intervención y no haber dejado a nadie a cargo de la presidencia, constituye un presunto abandono del cargo.

El Ministerio Público indagará si cometió omisión de funciones y para eso solicitará a Palacio de Gobierno toda la información sobre las atenciones de salud que tuvo la presidenta desde que asumió el cargo, en qué establecimientos y con qué médicos.