Dina Boluarte: estas son las ocho investigaciones que pesan contra la presidenta

En dos años en la presidencia de la República, Dina Boluarte ha acumulado ocho investigaciones en su contra por presuntos delitos como homicidio, lesiones graves, enriquecimiento ilícito, cohecho y abandono del cargo.

Antes que el Ministerio Público inicie la investigación en su contra por presunto abandono del cargo presidencial, su abogado Juan Carlos Portugal dijo a Latina que su patrocinada tiene siete indagaciones en contra.

La cirugía y su presunta ausencia en el cargo presidencial

La investigación por presunto abandono del cargo presidencial comienza una semana después que el expremier Alberto Otárola manifestó a la Comisión de Fiscalización del Congreso que en junio del año pasado la mandataria se ausentó varios días debido a una cirugía a su nariz.

El Gobierno no ha podido negar esa información. En el Congreso, la oposición consideró que el hecho de no haber informado de esa intervención y no haber dejado a nadie a cargo de la presidencia, constituye un presunto abandono del cargo.

El Ministerio Público indagará si cometió omisión de funciones y para eso solicitará a Palacio de Gobierno toda la información sobre las atenciones de salud que tuvo la presidenta desde que asumió el cargo, en qué establecimientos y con qué médicos.

El caso Rolexgate y el presunto enriquecimiento ilícito

El segundo y tercer caso es por el caso Rolexgate y presunto enriquecimiento ilícito de la mandataria.

En mayo de este año, el entonces fiscal de la Nación, Juan Villena, dispuso separar las indagaciones, una por cohecho pasivo impropio debido a que Boluarte no declaró los relojes y joyas que usa, y otra por enriquecimiento ilícito.

El caso Rolexgate avanzó y por eso Villena presentó una denuncia constitucional por cohecho contra Boluarte. El último jueves la Comisión Permanente aprobó con 22 votos a favor dar trámite a esta acusación.

Mientras que respecto al caso de enriquecimiento ilícito, la indagación todavía continúa por el presunto desbalance en las cuentas bancarias de la presidenta y el origen de los depósitos realizados entre julio del 2021 y agosto del 2022.

Las muertes en las protestas

La cuarta investigación es por las muertes que hubo en la represión a las protestas contra este Gobierno. El fiscal Villena también presentó una denuncia constitucional con la que le imputa presunto homicidio calificado y lesiones graves a Boluarte.

La Comisión Permanente, con algunas diferencias entre las bancadas, aprobó con 13 votos dar trámite a dicha denuncia constitucional. Con ello, esta indagación entra a su etapa final en el fuero parlamentario.

Al igual que el caso Rolexgate, ahora falta que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso delegue a dos congresistas la elaboración de los informes para acusar a Boluarte por esos casos.

Cofre presidencial

La quinta indagación en contra de Dina Boluarte es por el uso del vehículo presidencial, conocido como el "cofre", y su presunto nexo con la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien desde hace un año no puede ser capturado por este Gobierno.

Boluarte fue al condominio Mikonos, de Asia, el 24 de febrero, un mes después de que la Policía realizó un operativo en ese lugar buscando a Cerrón. Según el testimonio del suboficial Felix Montalvo, revelado en Cuarto Poder, la presidenta llevó a una familiar en el "cofre".

Reunión secreta con Patricia Benavides

La sexta investigación es debido a que, según el testimonio del exasesor del Ministerio Público, Jaime Villanueva, la mandataria se habría reunido en secreto con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Villanueva declaró a Cuarto Poder que Boluarte y Benavides intercambiaron beneficios en esos encuentros. Una de esas reuniones se habría realizado en una sesión del COEN en el Ministerio de Defensa el año pasado.

El Gobierno evaluaba dar de baja al exgeneral de la PNP Raúl Alfaro. Según Villanueva, Benavides dijo que "eso no puede ser" y le pide que coordine una reunión con Boluarte. "Yo coordino con la asesora de la presidenta, con la señora Grika Asayag", manifestó Villanueva.

Villanueva cuenta que en total, Boluarte y Benavides se reunieron entre cuatro o cinco veces.

Desactivación del Eficcop

La séptima es por la desactivación del Equipo Especial de la Policía que apoyaba al Equipo de Fiscales contra la Corrupción del poder (Eficcop). El pasado el Poder Judicial pidió al Ministerio Público terminar con esta investigación.

La pesquisa es por el presunto uso del poder presidencial para promover la destitución del coronel de la PNP, Harvey Colchado, quien era jefe de la Diviac. Además, la fiscal coordinadora del Eficcop, Marita Barreto, denunció un reglaje de parte del Gobierno.

La mandataria es sindicada en este caso por presunto encubrimiento personal y abuso de autoridad.

Dinámicos del Centro

Y la octava investigación contra la presidenta es por los presuntos aportes ilícitos de la campaña de Perú Libre en el caso de "Los Dinámicos del Centro".

El Ministerio Público indaga sobre el papel que jugó Boluarte como encargada de llevar la contabilidad de las cuentas del partido político Perú Libre durante la campaña electoral del 2021 y el origen de ese financiamiento.

Congreso deberá ver indagaciones

Como Boluarte es alta funcionaria tiene la prerrogativa de antejuicio y juicio político. Cuando el Ministerio Público termine la investigación preliminar y necesite pasar a la preparatoria, deberá presentar una denuncia constitucional por cada caso.

Esa denuncia llegará al Congreso y primero será vista por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, después por la Comisión Permanente y finalmente en el Pleno.

En caso los congresistas no aprueben la imputación, la Fiscalía deberá esperar a que un nuevo Parlamento lo haga o cinco años, que es el periodo que dura el derecho de antejuicio luego que Boluarte deje la presidencia.