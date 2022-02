Encuesta IEP: casi la mitad del país cree más conveniente que se vayan todos

Cerca de la mitad de los ciudadanos en el Perú cree que lo más conveniente para el país sería que haya elecciones generales y se elija otro presidente y nuevos congresistas, según muestra la última encuesta de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), una investigación para La República.

El estudio consultó a la población del 21 al 23 de febrero y tiene márgenes de error de 2,8 puntos encima y debajo de cada resultado de nivel nacional.

Aproximadamente, un 48% de los peruanos cree que lo más conveniente para el país sería que haya elecciones generales y se elija nuevo presidente y nuevos congresistas. Cerca de la mitad de la ciudadanía se plegaría a la voz de “que se vayan todos”.

En cambio, un 38% de la población piensa que conviene más que el presidente Pedro Castillo se quede en el cargo hasta el 2026: más de un tercio del país a favor de su continuidad.

Solo un 4% de la ciudadanía opina que lo más conveniente sería que el actual mandatario deje el gobierno y lo asuma la vicepresidenta Dina Boluarte.

También apenas un 4% de los peruanos considera más conveniente que haya solo elecciones presidenciales y se mantengan los congresistas de hoy.

Un 28% de los connacionales aprueba la forma como Castillo está conduciendo su gobierno y un 63% la desaprueba, una situación similar a hace un mes.

Desde agosto del 2021, cuando Castillo iniciaba su gobierno, disminuyeron quienes dirían que en mucho o algo el mandatario se preocupa por los que menos tienen, de un 57% a un 39%; representa a gente como ellos, de un 51% a un 36%; tiene capacidad para gobernar, de un 46% a un 33%; e inspira confianza, de 46% a 31%, grosso modo.

En el mismo lapso, aumentaron quienes dirían que Castillo en poco o nada se preocupa por los que menos tienen, de un 39% a un 58%; representa a gente como ellos, de un 47% a un 61%; tiene capacidad para gobernar, de un 51% a un 65%; y que les inspira confianza, de 53% a 67%, aproximadamente.

Para un 68% de los peruanos, Castillo está cumpliendo poco o nada sus propuestas de campaña y para un 30% que las está cumpliendo mucho o algo.

Para un 40% de la ciudadanía, lo mejor del gobierno de Castillo es la vacunación y para un 20% es la entrega de bonos .

Para un 31% lo peor de esta gestión es el nombramiento de ministros cuestionados, para un 21% es el manejo de economía y también para un 21% son las acusaciones de corrupción.❖

Equilibrio precario

Patricia Zárate, jefa de Estudios de Opinión del IEP

La confianza en el presidente, la percepción de su preocupación por los más pobres y de su capacidad para gobernar han caído dramáticamente en todos los sectores poblacionales en los últimos meses. Dado este escenario, sorprende hasta cierto punto que la aprobación no haya disminuido y que el pedido de renuncia del presidente no sea ampliamente mayoritario. Pese a la tregua entre el Ejecutivo y el Congreso, la sensación de crisis política permanece y 63% sostiene que esta le afecta mucho. Sin embargo, esta afectación no trasciende al plano de la protesta, la cual parece limitarse a ciertos grupos más informados.

Las explicaciones de nuestro equilibrio precario pasan probablemente por una ciudadanía poco comprometida con la democracia, con las reformas y con la institucionalidad. Un sistema de partidos débil va de la mano con una sociedad civil similar. ¿Cómo incorporar en una defensa de la institucionalidad a amplios grupos ciudadanos que viven bajo la informalidad?

Buena parte de la población cree que lo peor del gobierno es el nombramiento de ministros cuestionables, el manejo de economía y las acusaciones de corrupción. Si se demuestra que el presidente está directamente involucrado en corrupción, ¿bastará para que la ciudadanía quiera sacarlo? La incertidumbre del posible reemplazo es crucial y ciertamente no está en el lado de un poder peor evaluado, como el Legislativo.❖