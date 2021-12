Cuculiza sobre Susana Higuchi: “Peruanas deben recordarla por su coraje y valentía”

La excongresista Luisa María Cuculiza dio unas breves palabras en honor a la ex primera dama Susana Higuchi, madre de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien falleció en una clínica local luego de encontrarse en estado de gravedad tras una complicación pulmonar que padecía.

Al respecto, la exparlamentaria del fujimorismo calificó a Susana Higuchi como “una mujer muy trabajadora y empoderada”. De igual manera, lamentó que no le haya ido bien en su matrimonio con el exdictador, Alberto Fujimori, quien fue denunciado por su exesposa en su primer gobierno por presuntas torturas.

“Ha sido una mujer muy trabajadora, era ‘un tractor’ trabajando. Lo que hacía, lo hacía bien, una extraordinaria matemática. Una mujer empoderada que siempre salía adelante. Lástima que su hogar y su matrimonio (con el expresidente Alberto Fujimori) no siguieron bien, pero lo superaron tanto (Alberto Fujimori) como ella. Era muy valiente. Las peruanas deben recordar a Susana Higuchi por su coraje y valentía, la parte guerrera que tiene la mujer para seguir adelante ”, declaró a la prensa.

La ex primera dama Susana Higuchi falleció la mañana de este miércoles 8 de diciembre a los 71 años, según confirmó su hija Keiko Fujimori. La matriarca de los Fujimori había sido internada a una clínica semanas antes por problemas en su salud.

“Siempre que una madre se va es una tristeza que no se puede superar. Desgraciadamente la señora tenía una enfermedad que la hacía sufrir mucho . Creo que ahora ya está en paz, con Dios arriba. La pena son los hijos que quedan, los nietos que no va a gozar de su abuela, que no van a tener la oportunidad de verla más tiempo”, manifestó Cuculiza, quien estuvo en el velorio de Susana Higuchi en Jesús María.

Seguidamente, la también exministra agregó: “En la vida todo se supera, pero el tema de (la pérdida) de un hijo, una madre sigue siempre en el corazón. La señora (Susana Higuchi) no paraba bien de salud, y no era propicio verla, pero si nos comunicábamos por teléfono”.