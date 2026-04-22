Crisis en el Gobierno de Balcázar: Canciller renuncia y ministro de Defensa es despedido por polémica en compra de aviones

Dos ministros dejaron sus cargos en menos de 24 horas: Carlos Díaz, titular de la cartera de Defensa, fue despedido por el Gobierno y Hugo de Zela, ministro de Relaciones Exteriores, decidió renunciar a su cargo. Ambos salen del Poder Ejecutivo luego de que el presidente José María Balcázar asegurara que los aviones F-16 Block 70, provenientes de Estados Unidos, no serían adquiridos bajo su mandato.

Díaz indicó que el principal foco de controversia se encuentra en el procedimiento de adquisición de los aviones de combate. Asimismo, consideró que esta medida podría afectar los intereses nacionales y sostuvo que acarrearía consecuencias de “significativa relevancia”, aunque no precisó en qué consistirían exactamente.

TE RECOMENDAMOS ANTAURO HUMALA RESPONDE POR POSIBLE GOBIERNO DE ROBERTO SÁNCHEZ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Por su parte, De Zela presentó una carta de renuncia donde indicó que la decisión del Gobierno se tomó de manera abrupta. Remarcó que no coincide con ese cambio de rumbo en un tema fundamental para la defensa nacional y advirtió que la medida podría perjudicar seriamente los intereses del país. Además, aseguró que el presidente tenía conocimiento de que los acuerdos comerciales se habían firmado el 20 de abril.

La salida de ambos exintegrantes del Poder Ejecutivo contradice lo señalado previamente por el presidente Balcázar en entrevistas, donde afirmó que no había indicios de incomodidad entre los miembros del gabinete ministerial respecto a este acuerdo comercial.

Bálcazar pide que compra de aviones sea analizada por nuevo presidente

Horas antes de la renuncia, el presidente Balcázar declaró en una entrevista que la compra de los aviones F-16 Block 70 debe ser analizada y oficializada por el mandatario que asuma el cargo tras la culminación de las elecciones generales.

PUEDES VER: Juntos por el Perú de Roberto Sánchez convoca marcha tras renuncia de Piero Corvetto

“No se ha concretado la compra. Estamos en la misma posición que ya señalé. Las versiones de algunas personas que no representan al Ejecutivo no corresponden a este caso. Hemos acordado postergar la decisión para el próximo gobierno y las circunstancias no han cambiado. Lo confirmo: no hay compra. Esta adquisición debe hacerse con total tranquilidad”, declaró en entrevista con RPP.

Asimismo, el presidente se refirió a la actuación de Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en el Perú: “Lo que observo es una falta de comprensión lectora, considerando que el señor es estadounidense y maneja mejor el inglés que el castellano. No creo que haya motivo para alarmarse. Este asunto deberá evaluarse una vez concluidas las elecciones; con tranquilidad y legitimidad podrá ser revisado por el próximo presidente”.