HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Rafael López Aliaga se disculpa con Keiko y Dyer | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Alfonso López Chau tras renuncia de Piero Corvetto: "El pacto mafioso quiere una presidencia entre sus candidatos"

El candidato de Ahora Nación señaló que la decisión de la Junta Nacional de Justicia de aceptar la renuncia de Corvetto carece de sustento legal.

López Chau tuvo comentarios tras salida de Piero Corvetto | Composición: LR.
López Chau tuvo comentarios tras salida de Piero Corvetto | Composición: LR.

El candidato de Ahora Nación, Alfonso López Chau, sostuvo que la aceptación de la renuncia de Piero Corvetto por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha sido ilegal. El exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) afirmó que esta decisión afecta al sistema democrático.

Únete a nuestro canal de política y economía

“Aceptar una renuncia que la ley prohíbe y promover elecciones complementarias sin sustento legal ni constitucional es abrir la puerta a una maniobra antidemocrática. Es allí donde está el verdadero fraude: se rompen los principios de igualdad de información para el sufragio y de simultaneidad del voto”, señaló en su cuenta de X (antes Twitter).

TE RECOMENDAMOS

ANTAURO HUMALA RESPONDE POR POSIBLE GOBIERNO DE ROBERTO SÁNCHEZ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Bernardo Pachas es designado jefe interino de la ONPE para la segunda vuelta tras renuncia de Corvetto

lr.pe

López Chau indicó que se opondría a la realización de elecciones complementarias o a una nulidad total del proceso electoral. Además, sostuvo que desde Ahora Nación defenderán los “principios democráticos sin ningún cálculo político”.

“El pacto mafioso busca una presidencia definida solo entre sus candidatos y, lamentablemente, hay falsos ‘demócratas’ que hoy están ayudando a hacerlo posible”, apuntó.

PUEDES VER: Cobró coimas el coronel FAP designado por Fujimori para comprar aviones MiG-29 y Su-25

lr.pe

López Chau rechaza fraude y adelanta que no se alineará con Keiko en una segunda vuelta

López Chau señaló previamente que no apoyaría a Keiko Fujimori en una eventual segunda vuelta: “Para mí está descartada. He sido uno de los pocos que ha luchado firmemente contra el fujimorismo cuando otros no lo hacían”, dijo.

PUEDES VER: Cobró coimas el coronel FAP designado por Fujimori para comprar aviones MiG-29 y Su-25

lr.pe

En relación con las acusaciones de fraude impulsadas por Rafael López Aliaga, el dirigente de Ahora Nación estableció un paralelo con los procesos llevados a cabo en la UNI: “Esto me hace recordar a los exámenes de admisión de la UNI. Todo el mundo encuentra un caso particular, pero ningún caso invalida el examen de admisión. Eso es lo central”, sostuvo.

Notas relacionadas
López Chau rechaza que JNJ acepte renuncia de Corvetto: "Eso no es defender la democracia sino ponerla en riesgo"

López Chau rechaza que JNJ acepte renuncia de Corvetto: "Eso no es defender la democracia sino ponerla en riesgo"

LEER MÁS
Alfonso López Chau y Vladimir Cerrón no encabezaban intención de voto presidencial previo a elecciones: encuestadora no estaba registrada en el JNE

Alfonso López Chau y Vladimir Cerrón no encabezaban intención de voto presidencial previo a elecciones: encuestadora no estaba registrada en el JNE

LEER MÁS
Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Puno, según conteo OFICIAL de la ONPE?

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Puno, según conteo OFICIAL de la ONPE?

LEER MÁS
¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

LEER MÁS
¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Balcázar reitera que no comprará los F-16, pero la FAP ya firmó el contrato

Balcázar reitera que no comprará los F-16, pero la FAP ya firmó el contrato

LEER MÁS
Canciller Hugo de Zela renuncia al cargo ante negativa del Gobierno de adquirir cazas estadounidenses

Canciller Hugo de Zela renuncia al cargo ante negativa del Gobierno de adquirir cazas estadounidenses

LEER MÁS
Piero Corvetto: Fiscalía solicita detención preliminar contra exjefe de la ONPE

Piero Corvetto: Fiscalía solicita detención preliminar contra exjefe de la ONPE

LEER MÁS
Ministro de Defensa presenta su renuncia en medio de controversial compra de aviones estadounidenses

Ministro de Defensa presenta su renuncia en medio de controversial compra de aviones estadounidenses

LEER MÁS
Juntos por el Perú de Roberto Sánchez convoca marcha tras renuncia de Piero Corvetto

Juntos por el Perú de Roberto Sánchez convoca marcha tras renuncia de Piero Corvetto

LEER MÁS
Bernardo Pachas es designado jefe interino de la ONPE para la segunda vuelta tras renuncia de Corvetto

Bernardo Pachas es designado jefe interino de la ONPE para la segunda vuelta tras renuncia de Corvetto

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

Barcelona vs Celta de Vigo EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 33 de LaLiga de España

Delcy Rodríguez solicitó cerca de 5.000 millones de dólares de Venezuela a la directora del Fondo Monetario Internacional

Política

Canciller Hugo de Zela renuncia al cargo ante negativa del Gobierno de adquirir cazas estadounidenses

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 94.294%

Ministro de Defensa presenta su renuncia en medio de controversial compra de aviones estadounidenses

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Canciller Hugo de Zela renuncia al cargo ante negativa del Gobierno de adquirir cazas estadounidenses

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 94.294%

Ministro de Defensa presenta su renuncia en medio de controversial compra de aviones estadounidenses

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025