Alfonso López Chau tras renuncia de Piero Corvetto: "El pacto mafioso quiere una presidencia entre sus candidatos"

El candidato de Ahora Nación, Alfonso López Chau, sostuvo que la aceptación de la renuncia de Piero Corvetto por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha sido ilegal. El exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) afirmó que esta decisión afecta al sistema democrático.

“Aceptar una renuncia que la ley prohíbe y promover elecciones complementarias sin sustento legal ni constitucional es abrir la puerta a una maniobra antidemocrática. Es allí donde está el verdadero fraude: se rompen los principios de igualdad de información para el sufragio y de simultaneidad del voto”, señaló en su cuenta de X (antes Twitter).

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López Chau indicó que se opondría a la realización de elecciones complementarias o a una nulidad total del proceso electoral. Además, sostuvo que desde Ahora Nación defenderán los “principios democráticos sin ningún cálculo político”.

“El pacto mafioso busca una presidencia definida solo entre sus candidatos y, lamentablemente, hay falsos ‘demócratas’ que hoy están ayudando a hacerlo posible”, apuntó.

López Chau rechaza fraude y adelanta que no se alineará con Keiko en una segunda vuelta

López Chau señaló previamente que no apoyaría a Keiko Fujimori en una eventual segunda vuelta: “Para mí está descartada. He sido uno de los pocos que ha luchado firmemente contra el fujimorismo cuando otros no lo hacían”, dijo.

En relación con las acusaciones de fraude impulsadas por Rafael López Aliaga, el dirigente de Ahora Nación estableció un paralelo con los procesos llevados a cabo en la UNI: “Esto me hace recordar a los exámenes de admisión de la UNI. Todo el mundo encuentra un caso particular, pero ningún caso invalida el examen de admisión. Eso es lo central”, sostuvo.