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Política

La salud mental en tiempos electorales: cómo sobrellevar la incertidumbre

El médico psiquiatra, Carlos Bromley, habló sobre la crisis social generalizada en Perú, donde en prevalece un clima de preocupación, desconfianza, miedo e incertidumbre en medio del proceso electoral,  y brindó una serie de consejos para trabajar la ansiedad en contextos políticos de mucha incertidumbre.

Médico psiquiatra habla sobre la salud mental en medio del proceso electoral.
Médico psiquiatra habla sobre la salud mental en medio del proceso electoral.

No es novedad, pero en cada proceso electoral peruano prevalece un clima de preocupación, desconfianza, miedo e incertidumbre. Antes, durante y después de los comicios, el momento de elegir candidatos, escuchar programas, entrevistas, discursos y sumado a la inestabilidad económica, todo repercute de manera directa en la salud mental de las personas y pocos saben como sobrellevar estas situaciones sociales.

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En diálogo con La República, el médico psiquiatra Carlos Bromley hablo sobre la importancia de cuidar la salud mental en este tipo de momentos cruciales para el destino del país.

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En este contexto político, “lo primero que nos pasa, en lo que solemos pensar, tiene que ver con la incertidumbre económica. Esa preocupación que tenemos cuando vamos al mercado y no nos alcanza, cuando queremos ahorrar unos soles y no podemos. Es miedo de que nos pase algo, de no llegar a fin de mes”, explica el especialista.

Y agrega que es por esta misma situación que, estamos paralizados, en un momento de pánico. Esperando a que todo estalle. Vivimos en un país que genera ansiedad. “Todo el tiempo esperamos que todo reviente por el aire”, sostiene.

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Sumado a esto, estamos expuestos continuamente a grandes cantidades de información y desinformación y estímulos externos. “La información según donde uno la escuche, dice una cosa u otra. Es tremendo el desgaste que genera”. Que no es solo la televisión, son las redes sociales, las conversaciones cotidianas, etc.

Como recomendación, Bromley sugiere que debemos tomar tiempo para reflexionar, no estar con el noticiero de fondo, no consumir información negativa.

Además, “lo que calma la angustia y la ansiedad es el presente, porque la ansiedad es incertidumbre, miedo a lo que va a venir. Si nos mantenemos en el presente, vemos qué podemos hacer”, aclara.

Retomando sobre la intoxicación de información. El especialista sostiene que es importante ver las propuestas “reales” de los candidatos y ver con las que cada persona se siente más identificada. Y aseguró: “la información es poder y tranquiliza cuando es bien administrada”.

“Quedan días o semanas para conocer oficialmente quien pasará a segunda vuelta en las elecciones presidenciales en nuestro país. Mientras tanto la ciudadanía incrementa su estrés y al no poder planificar nada ante el futuro incierto que tenemos, unos optan por permanecer sorprendidos y paralizados observando el enmarañado que se ha formado con denuncias de irregularidades, fraude, renuncias y propuestas de elecciones complementarias para quienes no llegaron a votar y otros, se tornan iracundos y violentos defendiendo tal o cual posición inclusive dentro del seno familiar”, analiza en psiquiatra.

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En este contexto, dice, nuestra salud mental se sigue resquebrajando y la frustración y dolor emocional se apodera de nosotros secuestrando el bienestar y la buena calidad de vida que necesitamos para estar tranquilos, seguros y felices.

Bromley asegura que los más afectados son nuestros hijos que permanecen profundamente anonadados, sin saber qué hacer y se angustian y entristecen al ver a sus padres, familiares y vecinos ofuscados reclamando por lo que está sucediendo y, a veces, hasta enfrentándose entre ellos por las cuestiones políticas que atravesamos y que han copado nuestras vidas presentes.

“Toca fortalecer la dinámica familiar, refugiarse en ella y pasar buenos momentos con lo que se tiene a mano usando la creatividad propia del peruano. Solo los momentos construidos con ese propósito nos permitirán salir adelante y prosperar a pesar de las dificultades políticas”, subraya finalmente.

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