Ollanta Humala: “No basta un referéndum, se necesita otra Constitución”

Tacna. El exmandatario Ollanta Humala insistió en su inocencia ante las acusaciones de haber recibido dinero de Odebrecht en el 2011 para financiar su campaña política. Además opinó que no basta un referéndum para cambiar el sistema judicial y político. Aconsejó al presidente Martín Vizcarra la modificación de la Constitución.

Hace dos días se publicó información detallada sobre los aportes que habría recibido su campaña de parte del empresario brasileño Marcelo Odebrecht. Además se señala que parte del dinero se entregó cuando usted ya era presidente. ¿Qué tiene que decir al respecto?

La rechazo con indignación. Esa supuesta información no se refiere a mi persona sino de una supuesta empresa offshore a otra supuesta offshore. Esa última empresa opera en el extranjero y sirvió para hacer pago de coimas a funcionarios del gobierno aprista desde el año 2007 hasta el 2015. No lo digo yo, sino IDL Reporteros. Además esa empresa está investigada desde el 2015 por la Fiscalía. Lamentablemente teniendo las pruebas, la Fiscalía no avanza en su investigación. Además las declaraciones de Marcelo Odebrecht y Barata (operador de Odebrecht en el Perú) se contradicen.

En el país se ha develado corrupción en el Consejo Nacional de la Magistratura. El presidente Vizcarra propone un referéndum para modificar el sistema judicial. ¿Apoya usted la propuesta?

No es suficiente un referéndum, no resolverá nada. Estamos entreteniendo a la población porque el sistema que tenemos lo hizo el gobierno fujimorista. Entrar a un referéndum será muy difícil y además le está pidiendo muy poco a la gente. Solo propone la reforma en el CNM y de caramelo le pone el tema de la no reelección para el Congreso. Yo creo que para eso no se necesita referéndum. Lo que debe hacer es utilizar el poder que tiene hoy para convocar una asamblea constituyente para cambiar la Constitución. Necesitamos construir desde abajo, ladrillo por ladrillo, el sistema de justicia.

Algo que usted propuso en algún momento en campaña y no pudo cumplir.

No. Eso es un error, yo propuse el cambio de Constitución en la campaña política en el 2006 y no ganamos las elecciones. En el 2011, solo alcanzamos con el Partido Nacionalista Peruano el 32% en la primera vuelta. Tuvimos que hacer un resumen ejecutivo del plan de gobierno y en la hoja de ruta ya no estaba el cambio de Constitución. ¿Por qué? Porque la población no estaba de acuerdo y había una incertidumbre porque mucho nos centramos en el modelo económico.

El sur fue el bastión del nacionalismo en su gobierno pero hoy quedan pocos nacionalistas y por el contrario, tenemos congresistas fujimoristas en el sur. ¿Cuál es el objetivo de su visita a Tacna y Moquegua en esta oportunidad?

Éramos un partido joven, con apenas seis años de vida cuando llegamos al gobierno. El hecho que no haya congresistas nacionalistas en el sur, como en todo el país, es parte del desgaste político que tuvo el partido nacionalista. Hoy visito el sur para reunirme con las bases nacionalistas, visitar las zonas donde dejé obras iniciándose y acercarme a la población que vive las heladas.

¿Cumplió usted con los compromisos que tuvo con Tacna? Prometió más de mil millones de soles en obras.

Nosotros dejamos comprometidos más de tres mil millones de soles para Tacna. Dejamos licitada la carretera Tacna-Collpa-La Paz y colocamos la primera piedra para el inicio de obra. Ayudamos en reactivar el ferrocarril Tacna-Arica, dimos cerca de seis millones de soles. Creamos un colegio de Alto Rendimiento, con miras a construirlo, dejamos un proyecto iniciado para la construcción de un nuevo desembarcadero. Lamento enterarme que varias de esas obras tienen retrasos o están paralizadas. ¿Qué ha hecho el actual gobierno? Eso deberían preguntarse.